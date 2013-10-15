Sakin ol Akşam: 'Kadıköy'de Hollanda cinsi inekleri keselim!'

Akşam gazetesi, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Hollanda - Türkiye maçı öncesinde yayımladığı haberde, Hollandalı futbolcuları Holstein cinsi ineklere benzetti. Akşam'ın spor sayfasındaki metinde "Akşam Hollanda cinsi ineklerle maçımız var. Bu bayram Holstein keselim" ifadeleri kullanıldı.

FİFA 2014 Dünya Kupası eleme grubu maçında milli takımın Hollanda ile oynayacağı maçla ilgili olarak yayımladığı haberde Hollandalı ekibi, Hollanda'ya özgü Holstein cinsi ineklere benzeterek "Bu bayram Holstein keselim" dedi.

Spor sayfasının manşetin verilen haberde "akşam Hollanda cinsi ineklerle maçımız var" ifadeleri yer aldı.

Akşam gazetesinin spor sayfasında yer alan haber şöyle:

"Çifte bayram günü. Önce kurban keseceğiz, akşam hollanda cinsi ineklerle maçımız var. Kulağımız da Romanya - Estonya'da olacak. İnanıyoruz Play-Off'a gideceğiz.

Milli takımımız Fifa 2014 Dnya Kupası eleme grubundaki 10. son ve kader maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Mucize diyorduk, hayaller gerçeğe dönüşmek üzere."

Bu ilk değil

Bu spor haberlerinde nefret dili kullanımının ilk örneği değil. 2000 yılında Galatasaray - Leeds maçı öncesinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından iki İngiliz taraftarın Mecidiyeköy'de öldürülmesinin ardından Star gazetesi olayları, "Two Size" başlığı ile haberletirmişti. Haberde "holiganları yüzlerine tükürerek gönderiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Haberin yapıldığı dönem yayın yönetmeniliğini Fatih Çekirge, yazı işleri müdürlüğünü Yılmaz Özdil yürütüyordu. Haberde darp edilmekte olan iki İngiliz taraftarın yere kapaklanmış hali ile, gol yedikten sonra yere kapaklanan İngiliz futbolcunun fotoğrafları alt alta konmuştu.