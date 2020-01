'Stadı Hollanda'ya dar edeceğiz'

Hollanda’ya karşı Türkiye’nin tek yürek olacağı bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Burak, rakiplerinin çok kaliteli oyunculardan kurulu olmasına rağmen stadı onlara dar edeceklerini söyledi. Milli Takım’ın değişim ve gelişim sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Hakan ise, Hollanda’yı yenme şanslarının yüksek olduğunu ifade etti.

'Her şeyimizle maça hazırız'

Hollanda maçını değerlendiren Burak, "Hollanda karşısında oyun, sistem ve taktiğin önemli olmadığı, tamamen duyguların ön planda olduğu; ancak duygularımızla hareket ederken sabırlı ve hata yapmadan oynamaya dikkat eden, Türkiye’nin tek yürek olacağı bir maç oynayacağız. Her şeyimizle maça hazırız. Bir bütün olduk ve kazanmak istiyoruz. Abdullah hocaya da teşekkür ediyoruz. Değişim futbolda her zaman var. Hollanda’ya bireysel olarak baktığımızda dünya klasında oyuncuları var. Ancak biz bu puanları son maçta o oyunculara kaybetmek için toplamadık. Karşımızda kim olursa olsun o stadı onlara dar edeceğiz. Bu yanlış anlaşılmasın kesinlikle bir tehdit değil. Bizler o atmosferimizle oradaki büyük oyunculara da gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

'Terim her zaman bana güvendi'

Fatih Terim’in her zaman kendisine güvendiğinin altını çizen Burak, "Fatih Terim’in oyun felsefesi gol atmaya ve önde pres yapmaya dayalı bir sistem. Fatih Hocanın en önemli özelliği oyuncularına verdiği güven. Fatih Terim’e her zaman bana güvendiği ve inandığı için çok teşekkür ediyorum. Hocamız bize soyunma odasında bu maç için 'her şey sizin elinizde. Çıkın ve maçı alın' dedi."

'Şanssız dönemi geride bıraktım'

Estonya maçında attığı golle şanssız dönemi geride bıraktığını dile getiren Burak, "Bana rekor kırdığımı maçtan sonra söylediler. Ben farkında değildim. Hollanda maçında önemli olan kazanmak. Benim gol atmam önemli değil. Şanssız bir dönem geçiriyordum. Estonya maçında attığım golle bu dönem bitti.Hollanda çok büyük bir takım ama karşımızda kim olursa olsun kazanmak istiyoruz. Çok iyi bir turnuva takımıyız. Hollanda’yı değil, dünya kupası’nı düşünüyoruz. Hollanda’nın ism olarak çok büyük golcüleri var ama onlar da bizden çekiniyordur. Üzerimizde baskı var ama biz de baskı ortamında çok iyi oynuyoruz" şeklinde konuştu.

'Sneijder hazırlıklı gelecek'

Galatasaray’dan takım arkadaşı Sneijder’in bu maça hazırlıklı geleceğini belirten Burak, "Sneijder kendini kanıtlamış ve on numara bir oyuncu. Sneijder’e maçta nasıl bir atmosfer ile karşılaşacağını anlattım. Bu maça hazırlıklı geliyor" dedi.

Kendisi gibi bir futbolcuya ilgi duyulmasının normal olduğunu dile getiren Burak, "Benim gibi bir futbolcuya ilgi olmasının normal olduğunu düşünüyorum. Ancak Benim kafamda şu anda sadece Hollanda maçını kazanmak var" diye konuştu.

'Galibiyet şansımız yüksek'

Hollanda maçını kazanma şansımızı değerlendiren Hakan ise, "Aklımızdaki tek şey galibiyet. Değişim ve gelişim göstermeye devam edeceğiz. Hollanda zor bir rakip ama galibiyet için şansımızı yüksek görüyorum. Fatih Terim’in oynayan ve oynamayan futbolcularla iletişimi çok iyi" dedi.

Var der Vaart sanırım oynamayacak'

Takım arkadaşı Van der Vaart’ın büyük bir ihtimalle bu maçta oynamayacağını söyleyen Hakan, “Van der Vaart ile buraya gelmeden önce konuştum. Sanırım oynamayacak. Ama oynarsa tabii ki çok kaliteli bir futbolcu” şeklinde konuştu.