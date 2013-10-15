Türkiye, Dünya Kupası için Hollanda'yı yenmek zorunda

Türkiye, Dünya Kupası elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı ağırlayacak. Play-off için kazanmak zorunda olan Türkiye ile Hollanda arasındaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve Star ile ntvmsnbc'den canlı yayınlanacak.

D Grubu'nda aldığı üst üste 3 galibiyetle play-off'ın kıyısına gelen Türkiye, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma, Star ve ntvmsnbc'den canlı yayınlanacak.

Millilerin sahaya Volkan, Gökhan Gönül, Semih, Ömer, Hasan Ali Kaldırım (Olcan), Gökhan Töre, Mehmet Topal, Selçuk, Arda, Umut, Burak 11'i ile çıkması bekleniyor.

Estonya maçında sarı kart gören Caner Erkin, cezalı olduğu için sahada yerini alamayacak.

Hollanda ise milli takımımızın karşısına; Vorm, Janmaat, Vlaar, Martins Indi, Blind, Strootman, Claise, Sneijder, Robben, Van Persie, Lens 11’i ile çıkacak.

Bu önemli maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Olegario Benquerenca yönetecek.

Grupta Amsterdam'da yapılan maçı Hollanda 2-0 kazanmıştı.



Hazırlıklar tamam



A Milli Futbol Takımı, maç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda eksik futbolcu bulunmazken, millilerin oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Milliler, Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen zorlu Hollanda maçını kazanıp, Bükreş'ten de istediği haber gelmesi durumunda grubu ikinci sırada tamamlayarak, play-off biletini alacak.

Hollanda karşısında galibiyeti amaçlayan Türkiye'de, kulaklar ise Bükreş'te oynanacak Romanya-Estonya maçında olacak. Brezilya biletini play-off'tan alabilmek için Türkiye ile birlikte son maçlar öncesi Romanya ve az da olsa Macaristan'ın matematiksel olarak iddiası bulunuyor. Türkiye, son maçlar öncesi aynı puandaki Romanya'dan 4 gol averajla, Macaristan'dan ise 2 puan önde yer alıyor.



İkincilik hesapları



Son maçlar öncesinde D Grubu'nda Türkiye ile Romanya'nın 16'şar, Macaristan'ın 14 puanı bulunuyor. Gol averajda Romanya'ya 4 gol üstünlük sağlayan Türkiye, ikinci sırada yer alıyor.

Millilerimizin, namağlup grup lideri Hollanda'yı 1 farklı yenmesi halinde, Romanya Estonya'yı en az 5 gol farkla yenmek zorunda. Ay-yıldızlı ekip 2 farklı skorla kazanırsa Rumenlere 6 fark lazım.

Kırmızı-beyazlılar, Hollanda'ya yenilirse Romanya'ya beraberlik de yeterli olacak. Romanya ve Türkiye'nin son maçlarda berabere kalması durumunda ise gol averajı nedeniyle Türkiye play-off biletini alacak.

Hollanda'ya 8-1 yenilerek dördüncü sıraya gerileyen Macaristan'ın da son maçlarda matematiksel olarak ikincilik olasılığı var. Romanya ve Türkiye'nin mağlup olması halinde Macaristan, evinde Andorra'yı yenerse grup ikinciliğini elde edecek.



Statü



Toplam 53 takımın 9 grupta mücadele ettiği 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayacak 9 takım finallere doğrudan katılacak.

En iyi 8 grup ikincisinin oynayacağı play-off turu sonunda 4 takım daha 2014 yılında Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Play-off maçlarının kura çekimi 21 Ekim'de yapılacak. Çift maçlı eleminasyon sisemine göre oynanacak play-off maçları 15 ve 19 Kasım'da yapılacak.

Play-off'ta, FIFA'nın milli takımlar düzeyindeki son dünya sıralaması esas alınacak. Üst sırada yer alan 4 takım seri başı olarak diğer 4 takımla eşleşecek.



Biletler bitti



Milli Takımımızın Hollanda ile oynacağı karşılaşmanın biletleri tamamen bitti. Kategori sırasıyla 25, 40, 60 liradan satışa sunulan ve sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği biletlerin tamamı maçtan 2 gün önce tükendi. Ay Yıldızlılar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 52.000 ateşli taraftarın desteğiyle oynayacak.



Stat kırmızı beyaza bürünecek



Hollanda maçında tribünler milli takımın renkleri kırmızı-beyaza bürünecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Estonya maçı sonrası yaptığı açıklamada sporseverlerden Hollanda maçına kulüp renklerini bir kenara bırakarak, kırmızı-beyaz formalarla gelmelerini istemişti. Bu arada, maçta taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacağı, statta görsel şölen oluşturulacağı öğrenildi.



Sarı kart tehlikesi sürüyor



A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile yapacağı son maç öncesi aday kadroda yer alan 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Ömer Toprak, Hasan Ali Kaldırım, Semih Kaya, Volkan Demirel ve Arda Turan, Hollanda maçında sarı kart görmeleri halinde, milli takımın play-off'a kalması durumunda ilk maçta cezalı duruma düşecek. Elemelerde aralıklı da olsa iki sarı kart gören oyuncu cezalı duruma düşüyor ve bu kural play-off için de geçerli.



Hollanda'nın hedefi seri başı olmak



D Grubu'nda oynadığı 9 maçtan 8'ini kazanan, birinde berabere kalan ve Brezilya biletini aylar önceden cebine koyan Hollanda, 2014 Dünya Kupası Finalleri'nde grup kurasına ilk torbadan seri başı olarak katılmayı amaçlıyor. Bunun için de Hollanda'ya 3 puan gerekli.