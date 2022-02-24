Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları değerlendirildi
24 Şubat 2022 20:47
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı LloydJames Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.