Milli rallici Çetinkaya Suruç'ta: Amaç hepimize zarar vermek

Bir süre önce Şanlıurfa’ya yerleşen, eski milli rallici ve televizyon sunucusu Burcu Çetinkaya, yaşanan patlama sonrasında Suruç’a giderek, bölgeye dair izlenimlerini TGRT Haber’e aktardı.

"Amaç hepimize zarar vermek. Özellikle Suruç ve Şanlıurfa herkesin evlerini açtığı bir yer. Birçok Şanlıurfalı ailenin Suruç'ta yazlık evleri var. Mültecilere teslim edip gittiler" diyen Çetinkaya, izlenimlerine şöyle devam etti:

"Bazı dış güçlerin ben başka bir şey istediklerini düşünüyorum. Bizim birliğimizi istemeyen dış güçler kaynaklı olsun düşünüyorum."