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Spor

Milli maç yayınında yeni kriz

UEFA'nın Holanda-Türkiye maçı sırasında yayın sinyalini keseceği öne sürüldü

26 Mart 2015 22:15

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ile 28 Mart Cumartesi günü oynanayacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçına iki gün kala çözüldüğü ileri sürülen naklen yayın krizinin halen devam ettiği ortaya çıktı.

Gerek yayıncı kuruluş gerekse milli maçların yayınını elinde bulundurup pazarlayan yayıncı kurul arasında süren yazışmalar ve son olarak GSGM'nin de devreye girmesiyle bugün sabah saatlerinde yayıncı kuruluş, "Söz konusu ticari ve hukuki duruşumuz değişmeksizin maçı yayınlama kararı aldık" şeklindeki açıklama yapmış ve naklen yayın krizi çözülmüştü.

Ancak son gelen haberler krizin halen bitmediğini gösterdi. Maçı naklen yayınlaması gereken kuruluş, naklen yayın borcunu ödemeyi taahhüt etmeyip, "Para TMSF'nin satacağı yeni sahibinden tahsil edilsin" açıklamasını yapınca işler iyice sarpa sardı. 

Son durum ise şöyle gelişti; Bakanlığın devreye girmesiyle yayınlanacağı açıklanan Hollanda-Türkiye milli maçının ekrana gelmesi yeniden tehlikeye girdi. Edinilen bilgiye göre, maç yayını için gereken tahsilat yapılmadığı sürece UEFA'dan gelecek maç yayın sinyalinin de yayıncı kuruluşa intikali imkansız. Bu durum maçın yeniden yayınlanamayacağı anlamına geliyor. 

UEFA ile yapılan sözleşmede 500 küsür maçı kapsayan paketin satıldığı kanal ödeme yapmamakta ısrar ettiği için UEFA da sinyali kesme tehdidinde bulundu.

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