Milli takım kampını basan Beşiktaş taraftarları Emre Belözoğlu’nu protesto etti

A Milli Futbol Takımı'nın bugün yaptığı antrenmana gizlice giren iki Beşiktaş taraftarı, Emre Belözoğlu'na küfür ve hakaret içeren yazılar bulunan bir pankart açtı.

Hollanda maçının hazırlıklarını Almanya'nın Marienfeld kasabasında sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın bugün yaptığı antrenmanda şok bir olay yaşandı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, güvenlik tedbirlerini aşarak gizlice idman sahasına giren iki Beşiktaş taraftarı üzerinde Emre Belözoğlu aleyhine yazılar bulunan bir pankart açtı.

Pankartta, Emre'nin Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giymesine gönderme yapılarak, "O.. ç... 20 numara... Beşiktaş s.... Orası burası farketmez, futbolun fa... 20 numara" ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi.

Söz konusu taraftarlar, milli takım yetkilileri tarafından çağrılan güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.