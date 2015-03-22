F.Bahçe kaptanı Emre'den Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic'e küfür

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin 30. dakikasında sarı lacivertli taraftarlar tarafından protesto edilen Emenike formasını çıkarıp oyundan çıkmak isterken, F.Bahçeli Bruno Alves, Beşiktaş yedek kulübesinden Edin Terzic ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Emre Belözoğlu olaya müdahil oldu. Slaven Bilic de Emre'ye tepki gösterince tartışma yaşandı. Emre Belözoğlu’nun Slaven Bilic’e küfür etmesi kameralara yansıdı.

Sonrasında diğer futbolcu ve teknik adamların araya girmesi ile ortalık yatıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu olayın ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nın hoparlörlerinden, "Lütfen takımınızı destekleyin" anonsu yapıldı.