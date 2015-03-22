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Spor

Derbi öncesi F.Bahçe tribünlerinden Beşiktaşlı Gökhan Töre'yi kızdıran tezahürat

Isınmak için yeşil çimler üzerinde olan diğer Beşiktaşlı futbolcular Gökhan'ı sakinleştirmeye çalıştı

22 Mart 2015 22:44

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Şükrü Saracoğlu tribünleri ile Gökhan Töre arasında gerilim yaşandı.

Beşiktaş ısınırken, Kadıköy'deki müzik yayınının kesilmesi üzerine Sarı-Lacivertli tribünler Gökhan Töre'ye tepki tezahüratları yükseldi. Futbolcuların yakınında ısındığı tribünden " Silah çeksene silah çeksene Gökhan Töre silah çeksene" tezahüratı başladı. Fanatik’te yer alan habere göre, bunun üzerine Siyah-Beyazlı ekibin yıldızı tezahüratın geldiği noktaya tepki gösterdi. Gökhan'ın karşılık vermesi üzerine tribünleren daha büyük tepki gösterdi.

Isınmak için yeşil çimler üzerinde olan diğer Beşiktaşlı futbolcular Gökhan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Karşılıklı atışmaların ardından gerilim azaldı. Gökhan, sahanın bir başka bölümüne geçerek, ısınma hareketlerine devam etti.

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