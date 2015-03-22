Beşiktaş'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, yeniden şampiyonluk yarışında

25. haftaya şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla lider olan Galatasaray'ın 5, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, bu akşam sahasında siyah beyazlıları konuk etti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

Fenerbahçe, karşılaşmayı Moussa Sow'un 90+1'de attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 53’e çıkaran sarı lacivertliler, zirve ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi.

Fenerbahçe ikinci sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 1’e, 55 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını ise 2’ye indirdi.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren Sow, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçta 8. kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle bu akşamkı karşılaşmada iki kale arkası tribününde de taraftar yer almadı.

Ayrıntılar geliyor...

Maçtan dakikalar

90+5' Karşılaşma 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

90' Fenerbahçe, Moussa Sow'un 90. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Pierre Webo'nun aşırtma pası ile penaltı noktasının hafif sağ çaprazında topla buluşan Moussa Sow'un gelişine sağ ayağı ile çektiği şut kaleci Günay Güvenç'in solundan direk dibinden ağlarla buluşturdu.

85' Gökhan Töre'nin sol kanattan yaptığı orta ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın gelişine sağ ayağı ile çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

83' Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın gelişine sağ ayağı ile çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

81' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Diego geçti. Diego'nun ortası ile ön direkte topla buluşan Pierre Webo'nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

80'Demba Ba'nın çektiği şut kaleci Volkan Demirel'den dönüp ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Oğuzhan Özyakup'a geldi. Oğuzhan aşırtma bir vuruş ile şansını denedi ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

80' Beşiktaş karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Jose Sosa'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna alarak kullandı.

79' Diego'nun yerden pası ile topla buluşan Alper Potuk'un ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

75' Karşılaşmada 75 dakikalık bölüm geride kalırken Fenerbahçe'nin topla oynama oranında %60'a %40 üstünlüğü var.

73'Beşiktaş bu dakikada ikinci oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullandı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan'ın yerine Olcay Şahan karşılaşmaya dahil oldu.

69' Demba Ba'nın uzaklaştırmak istediği top sol kanatta bulunan Caner Erkin'e geldi. Caner'in ortasını kaleci Günay Güvenç tek yumrukla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

68' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre'nin ortasını Demba Ba kafayla uzaklaştırdı.

68' Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Moussa Sow'un sol ayağı ile çektiği şut kaleci Günay Güvenç'in ayağına çarpıp kornere çıktı.

67' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortası ile penaltı noktasının hafif sağ çaprazında topla buluşan Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

65' Ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Topuz'un sol ayağı ile çektiği şut savunmadan döndü.

63' Atiba Hutchinson'ın ceza sahası yayı dışından sol çaprazdan çektiği şut Bruno Alves'ten döndü.

61'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jose Sosa geçti. Sosa'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Ersan Gülüm'ün kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

59'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Emre Belözoğlu'na yaptığı faulün ardından hakeme itirazlarda bulunan Veli Kavlak sarı kart gördü. Sarı kart ceza sınırında bulunan Veli Kavlak, ligin 26. haftasında Beşiktaş'ın oynayacağı İstanbul Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

57' Diego'nun pası ile ceza sahası yayı dışında topla buluşan Alper Potuk'un çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

54' Volkan Demirel'in uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Gökhan Töre'nin çektiği şut savunmadan döndü.

53' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortasını Demba Ba kafayla uzaklaştırdı.

51' Ramon Motta'nın uzun pası ile sol çaprazda topla buluşan Demba Ba ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını altıpas içerisinde bulunan Jose Sosa'ya göndermek istedi ancak araya giren Caner Erkin tehlikeyi uzaklaştırdı.

49' Fenerbahçe karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını bu dakikada zorunlu olarak kullandı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Dirk Kuyt'ın yerine Diego karşılaşmaya dahil oldu.

46' Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Emmanuel Emenike'nin yerine Pierre Webo karşılaşmaya dahil oldu.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 7 dakikalık uzatmanın ardından sona erdi.

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

45' Beşiktaş karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullandı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tolga Zengin'in yerine Günay Güvenç karşılaşmaya dahil oldu.

44' Sakatlanan Tolga Zengin karşılaşmaya devam edemedi.

40' Emmanuel Emenike'nin ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal'ın yerden çektiği şut kaleci Tolga Zengin'in bacaklarından döndü.

38' Beşiktaş ceza sahasına yakın bir noktada Emmanuel Emenike ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Ersan Gülüm kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

35' Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullandı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Raul Meireles'in yerine Moussa Sow karşılaşmaya dahil oldu.

33' Topsuz alanda Emre Belözoğlu ile Slaven Bilic sözlü olarak tartıştı.

31' Taraftarların kendisini yoğun bir şekilde protesto etmesinin ardından formasını çıkarıp oyun alanının dışına çıkan Emmanuel Emenike, teknik heyetin ikna çabalarının ardından yeniden oyun alanına geri döndü.

29' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortasını Tolga Zengin yumruklayarak uzaklaştırdı.

25' Gökhan Töre'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa yerden ortasını yaptı ancak Dirk Kuyt tehlikeyi uzaklaştırdı.

23' Ramon Motta'nın Raul Meireles'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortasını kaleci Tolga Zengin yumruklayarak uzaklaştırdı.

20' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortasına ön direkte iyi yükselen Bruno Alves'in kafa vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

20' Caner Erkin'in pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Dirk Kuyt'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

19' Emmanuel Emenike, Necip Uysal'dan topu kaptıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez bomboş pozisyonda şutunu çekti ancak top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

16' Sağ kanattan Serdar Kurtuluş'un yerden ortasında top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

13' Jose Sosa'nın ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Gökhan Töre için ofsayt bayrağı kalktı.

12' Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortayı Dirk Kuyt göğsüyle indirdi ancak indirdiği yerde hiçbir takım arkadaşı olmayınca araya giren Necip Uysal tehlikeyi uzaklaştırdı.

9' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in ortası Jose Sosa'dan sekip kaleci Tolga Zengin'de kaldı.

7' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Jose Sosa kullandı. Sosa'nın ortasına penaltı noktası üzerinde Necip Uysal dokunamadı ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Demba Ba'nın uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre ortasını yaptı ancak Caner Erkin'e çarpan top kornere çıktı.

5' Sağ kanattan Mehmet Topuz'un yaptığı ortayı Necip Uysal kafayla kornere uzaklaştırdı.

4' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, Caner Erkin'den sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Mehmet Topuz tehlikeyi uzaklaştırdı.

3' Mehmet Topuz'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Raul Meireles'in ortası oyun alanının dışına çıktı.

1' Kadıköy'de ilk düdük çalındı. Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Mehmet Topuz, Alves, Egemen, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Alper, Kuyt, Emenike

Beşiktaş: Tolga, Serdar, Necip, Ersan, Motta, Veli, Atiba, Sosa, Tolgay, Gökhan Töre, Demba Ba