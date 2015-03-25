Türkiye-Hollanda maçını hiçbir kanal naklen yayınlayamayacak!

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde cumartesi günü Amsterdam'da Hollanda ile kritik bir maç oynayacak. Elemelere kötü başlayan her iki takım için de büyük önem taşıyan bu zorlu karşılaşma öncesi tartışma yaratacak bir gerçek ortaya çıktı. Şu an itibariyle bu maçı Türkiye'de hiçbir TV kanalı naklen yayınlayamayacak. Bırakın naklen yayını, özet görüntüsünü hatta internetten canlı yayını dahi mümkün değil.

Bu gerçeği ortaya çıkaran Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'nin "Düğmeye kim basacak?" başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

Futbolumuz, bugüne kadar eşine rastlanmamış bir krizle karşı karşıya. Hollanda- Türkiye milli maçını televizyondan izleyip izleyemeyeceğimiz henüz belli değil.

Tmsf 11 Mart'ta karar aldı

TMSF’nin 11 Mart’ta aldığı “Show TV’nin maçı yayınlamaması” kararı, son anda değişmezse, bilin ki 50 yıl geriye gidip Hollanda- Türkiye maçını radyodan dinleyip gazetelerden okuyacağız. Tıpkı 60’lı yıllarda olduğu gibi. O yıllarda sınırlı da olsa maçın iki - üç dakikalık özetini sinemalarda “Dünya Haberleri” gösterimi ile izleyebiliyorduk. Ama TMSF’nin kararı hukuk açısından o kadar bağlayıcı ki, bugünkü yayın hakları nedeniyle hiçbir kanalda özeti bile yayınlanamaz. Dijital çağımızda maç görüntülerine ulaşmak teknolojik olarak sonsuz kolaylıklarla mümkün olsa da -internet dahil- canlı yayını elde edemezsiniz.

TMSF, Show TV'nin yönetimini üstlenmiş durumda

Futbolda 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2018 Dünya Kupası eleme maçlarının yayın hakkı 2014 Mart’ında UEFA tarafından ihaleye çıkarıldı. Bu ihalenin Türkiye haklarını Sadettin Saran’ın şirketi kazandı. Saran, daha sonra alt lisans anlaşmasıyla bu hakkını AKS TV’ye verdi. Bilindiği gibi TMSF, AKS TV’nin yayın kanalı olan Show TV’nin yönetimini üstlenmiş durumda. Bugüne kadar kanal yönetiminin personeline dokunmadılar. Ne var ki konu Show TV’den yayınlanacak maçlara geldiğinde üst yönetim 11 Mart’ta Hollanda maçını “yayınlamama” kararı aldı.

Saran Holding ile AKS TV arasında hiçbir resmi görüşme yapılmadı

Öğrendiğime göre, Saran Holding ile TMSF ya da AKS TV arasında karar sonrası hiçbir resmi görüşme yapılmamış. Temsilciler ya da teknik ekipler arasında bir diyalog olabilir. Ama o düğmeye kim basacak? TMSF ile Saran arasındaki sözleşme şu ana kadar feshedilmiş değil. Dolayısıyla bu maçın Show TV dışında bir kanaldan yayınlanması hem hukuk açısından, hem de teknik koşullar bakımından adeta imkansız!