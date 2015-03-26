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Spor

Yayın krizi çözüldü; işte Hollanda-Türkiye maçını yayınlayacak kanal

8 Mart Cumartesi günü Amsterdam'da oynanacak karşılaşma, Show TV'den naklen yayınlanacak

26 Mart 2015 13:16

Hollanda-Türkiye maçı ile ilgili yayın krizi çözüldü. 28 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, Show TV'den naklen yayınlanacak.

Show TV'den konu ile ilgili olarak yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları kapsamında oynanacak Türkiye-Hollanda milli maçının yayını konusu iki günden beri Türkiye gündemini meşgul etmektedir.

Show TV, dünden bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğü iletişim çerçevesinde, Türk halkını milli bir maçı izlemekten mahrum bırakmama konusundaki sorumluluk bilinci ile, konunun ticari, ekonomik boyutuna bakışı ve hukuki duruşu değişmeksizin maçı yayınlama kararı almıştır."

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