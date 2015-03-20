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Spor

Hollanda'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Hollanda'nın 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile yapacağı maçın aday kadrosunda Dirk Kuyt bulunmazken, Sneijder kadroda yer aldı

20 Mart 2015 17:15

EURO 2016 Türkiye ve hazırlık müsabakasında ise İspanya ile karşılaşacak olan Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

DHA'nın haberine göre, A Grubu'nda yaptığı 4 maçtan 2 galibiyet, 2 yenilgi alan Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda'dan sonra 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
Türkiye ile 28 Mart'ta karşılaşacak olan Hollanda, 31 Mart'ta ise İspanya ile özel maç yapacak.

Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in 28 kişiden 24'e indirdiği kadroda, Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder de yer aldı. Manchester Unitedlı golcü Robin van Persie'nin sakatlığının sürmesi üzerine yerine Wolfsburg'dan Bas Dost'u kadroya dahil etti.

Hiddink'in açıkladığı aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jasper Cillessen (Ajax), Tim Krul (Newcastle United), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Defans: Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma, Jetro Willems (PSV), Daryl Janmaat (Newcastle United), Bruno Martins Indi (Porto), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio), Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Ibrahim Afellay (Olympiakos), Jordy Clasie (Feyenoord), Jonathan de Guzman (Napoli), Davy Klaassen (Ajax), Nigel de Jong (Milan), Wesley Sneijder (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (PSV)

Forvet: Memphis Depay, Luuk de Jong, Luciano Narsingh (PSV), Bas Dost (Wolfsburg), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Arjen Robben (Bayern Münih)

 

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