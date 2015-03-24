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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda mesaisi başladı

Terim yönetimindeki milli takım kafilesinde 22 futbolcu yer aldı

24 Mart 2015 00:23

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda, 28 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hollanda ile yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını Almanya'da gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde, TSİ 17.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından iki gruba ayrıldı. Süper Lig'de dün oynanan müsabakalarda yer alan futbolcular yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Yumuşak doku travması ve zorlamaya bağlı hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Hakan Balta, Mehmet Topal, Ersan Gülüm ve Serdar Aziz takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

 

3 futbolcu kafileye Almanya'da katılacak

 

Terim yönetimindeki milli takım kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Almanya kafilesinde, kaleciler Volkan Babacan, Fehmi Mert Günok ve Harun Tekin, savunma oyuncuları Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Ersan Adem Gülüm, Mahmut Tekdemir, Serdar Aziz, Mehmet Topal, Caner Erkin, Hakan Kadir Balta, orta alan oyuncuları Gökhan Töre, Volkan Şen, Ozan Tufan, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Alper Potuk, forvet oyuncuları Umut Bulut ve Burak Yılmaz yer aldı.

Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ün de dahil edildiği kafileye, Hakan Çalhanoğlu, Mevlüt Erdinç ve Kazım Kazım Almanya'da katıldı.

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