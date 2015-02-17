T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Gazete: İdam Bakanlar Kurulu'ndan geçti, Erdoğan'ın onayı alındı, tek engel AB

Özgecan Aslan cinayeti idam cezası tartışmalarını yeniden başlattı

17 Şubat 2015 11:32

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından idam ve hadım edilme cezaları kamuoyunda yeniden tartışılıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Aile Bakanı Ayşenur İslam idam cezasının yeniden getirilmesi imasında bulunurken, Enerji Bakanı Taner Yıldız da “idamın tartışılması yanlış değil” dedi. AB Bakanı Volkan Bozkır da “Benim kızımın başına böyle bir şey gelse silahı elime alır cezasını kendim verirdim” dedi. Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’nin bugünkü (17 Şubat 2015) manşetinde yer alan haberde bakanların idam konusundaki görüşleri hatırlatılarak İdamın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği iddia edildi.

Haberde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da onayını alan karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek... Şimdilik tek engel Avrupa Birliği (AB) görünüyor...” denildi.

Milli Gazete’nin manşetinde yer alan, “İdam Bakanlar Kurulu’ndan geçti” başlıklı haber şöyle:

 

‘İdam Bakanlar Kurulu’ndan geçti’

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da onayını alan karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek... Şimdilik tek engel Avrupa Birliği (AB) görünüyor...

Türkiye’yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin ardından, vatandaşların “idam” feryadına Bakanlar Kurulu’nun çok sayıdaki etkin isimleri de sessiz kalamadı... Bakanlar, Nihat Zeybekçi ve Ayşenur İslam önceki gün yaptıkları idamın yeniden getirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalara dün ise Enerji Bakanı Taner Yıldız ve AB Bakanı Volkan Bozkır destek verdi. İktidar partisinin üst düzey yöneticileri adeta ağız birliği etmişçesine İDAM dedi. 2011 genel seçimleri öncesinde Başbakan koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da idam cezasının hayata geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bu kadar fikir birliği edilen bir konunun artık acilen Meclis’te tartışılıp hayata geçirilmesi gerekiyor. İDAM, hunharca işlenen cinayetler sonrası gündeme gelen, daha sonra da rafa kaldırılan bir mesele olmaktan çıkartılmalı.

AB Bakanı’ndan AB müktesebatına ters çıkış(!):

Benim kızıma yapsalar yapanı vururum! Cezasını da çekerim...

Özgecan Aslan cinayetine tepkiler dinmiyor. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır; “Benim kızımın başına böyle bir olay gelseydi, ben elime silahı alır onun cezasını kendim verirdim. Ve bunun cezasına da katlanırdım” dedi.

 “Hadım” Ve İdam” Çıkışı

Çocuk cinayetlerinin ardından konuşan eski Aile Bakanı Fatma Şahin,  “hadım” ve “idam” cezalarının tartışılmaya açılmasını istedi.

 Yeniden tartışılsın

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, kadına karşı şiddete dayalı öldürmelerde idamın yeniden tartışılması gerektiğini söyledi.

İdama karşı değilim

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu da, “İdam cezasına karşı değilim” açıklamasında bulunmuştu.

Bakanların idam isteklerine iktidar partisinin üst düzey yöneticileri de destek verdi...

Yeni anayasanın konusu olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, idam cezasının yeni anayasanın konusu olabileceğini söyledi.

İdam dâhil edilsin

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Binali Yıldırım, “Hazır anayasa değişikliği gündemdeyken bu konu da dâhil edilebilir” şeklinde konuştu.

Mutlaka tartışılmalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “İdam kararının tekrar mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

ETİKETLER

idam cezasımilli gazetehaberözgecan aslanhaber

İlgili Haberler

Ekonomi Bakanı Zeybekci: İdam cezasını geri getirmemiz gerekiyor

Mersin’de işlenen Özgecan Aslan cinayetine bir tepki de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den geldi

Özgecan cinayeti 'idam' tartışması başlattı

Mersin’de Özgecan Aslan’ın yakılarak öldürülmesinin ardından, kadına şiddet suçlarında cezaların artırılması talep edilirken, idam cezasının yeniden getirilmesi tartışılmaya başlandı.

Ümit Boyner: İdam cezasını istemek yanlış

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner, Özgecan cinayeti hakkında konuştu

Özgecan'ın babası: İdam gelsin ancak çözüm değil

Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgecan'ın bu vahim olayı karşısında adaletin yerini bulacağı sözünü verdiğini' söyledi

'Ne hadım, ne idam, bu ülkede olmayan şeyi istiyoruz; adalet'

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, insanlığa karşı işlenen suçlarda infaz indirimi ve af olmaması gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24