Milli Gazete: İdam Bakanlar Kurulu'ndan geçti, Erdoğan'ın onayı alındı, tek engel AB

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından idam ve hadım edilme cezaları kamuoyunda yeniden tartışılıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Aile Bakanı Ayşenur İslam idam cezasının yeniden getirilmesi imasında bulunurken, Enerji Bakanı Taner Yıldız da “idamın tartışılması yanlış değil” dedi. AB Bakanı Volkan Bozkır da “Benim kızımın başına böyle bir şey gelse silahı elime alır cezasını kendim verirdim” dedi. Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’nin bugünkü (17 Şubat 2015) manşetinde yer alan haberde bakanların idam konusundaki görüşleri hatırlatılarak İdamın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği iddia edildi.

Haberde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da onayını alan karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek... Şimdilik tek engel Avrupa Birliği (AB) görünüyor...” denildi.

Milli Gazete’nin manşetinde yer alan, “İdam Bakanlar Kurulu’ndan geçti” başlıklı haber şöyle:

‘İdam Bakanlar Kurulu’ndan geçti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da onayını alan karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek... Şimdilik tek engel Avrupa Birliği (AB) görünüyor...

Türkiye’yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin ardından, vatandaşların “idam” feryadına Bakanlar Kurulu’nun çok sayıdaki etkin isimleri de sessiz kalamadı... Bakanlar, Nihat Zeybekçi ve Ayşenur İslam önceki gün yaptıkları idamın yeniden getirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalara dün ise Enerji Bakanı Taner Yıldız ve AB Bakanı Volkan Bozkır destek verdi. İktidar partisinin üst düzey yöneticileri adeta ağız birliği etmişçesine İDAM dedi. 2011 genel seçimleri öncesinde Başbakan koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da idam cezasının hayata geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bu kadar fikir birliği edilen bir konunun artık acilen Meclis’te tartışılıp hayata geçirilmesi gerekiyor. İDAM, hunharca işlenen cinayetler sonrası gündeme gelen, daha sonra da rafa kaldırılan bir mesele olmaktan çıkartılmalı.

AB Bakanı’ndan AB müktesebatına ters çıkış(!):

Benim kızıma yapsalar yapanı vururum! Cezasını da çekerim...

Özgecan Aslan cinayetine tepkiler dinmiyor. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır; “Benim kızımın başına böyle bir olay gelseydi, ben elime silahı alır onun cezasını kendim verirdim. Ve bunun cezasına da katlanırdım” dedi.

“Hadım” Ve İdam” Çıkışı

Çocuk cinayetlerinin ardından konuşan eski Aile Bakanı Fatma Şahin, “hadım” ve “idam” cezalarının tartışılmaya açılmasını istedi.

Yeniden tartışılsın

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, kadına karşı şiddete dayalı öldürmelerde idamın yeniden tartışılması gerektiğini söyledi.

İdama karşı değilim

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu da, “İdam cezasına karşı değilim” açıklamasında bulunmuştu.

Bakanların idam isteklerine iktidar partisinin üst düzey yöneticileri de destek verdi...

Yeni anayasanın konusu olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, idam cezasının yeni anayasanın konusu olabileceğini söyledi.

İdam dâhil edilsin

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Binali Yıldırım, “Hazır anayasa değişikliği gündemdeyken bu konu da dâhil edilebilir” şeklinde konuştu.

Mutlaka tartışılmalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “İdam kararının tekrar mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.