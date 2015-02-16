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Ümit Boyner: İdam cezasını istemek yanlış

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner, Özgecan cinayeti hakkında konuştu

16 Şubat 2015 00:55

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner, idam cezasının geri gelmesinin yanlış bir karar olacağını savundu.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın başına gelen korkunç olayın ardından idam cezası yeniden gündeme geldi. Sanatçılardan siyasilere pek çok kişi bir ağızdan idamı savunurken eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner, herkesi itidale davet etti.

Hukukun temelinin eğitim olduğunu savunan Boyner, idam cezasının hukuk anlayışına uymadığını söyledi.

Boyner, sosyal medya hesabından "Vahşeti doğuran zihniyet bataklığı kurutulmadan sadece cezalarla sorun çözülmez. Sayın yönetcilerimiz, sıkışınca idam hangi hukuk anlayışına uyuyor. Yapmayın..." diye yazdı.

 

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