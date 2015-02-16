HDP Milletvekili Hasip Kaplan, Mersin'de öldürüldükmten sonra yakılan Özgecan Aslan cinayetine ilişkin tartışmaların hukuk devleti ilkelerine uymadığını belirterek, "Ne hadım, ne idam, bu ülkede olmayan şeyi istiyoruz; adalet" diye konuştu.

Hasip Kaplan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Özgecan Aslan'ın öldürülmesi sonrasında toplumsal infialin doruk noktasında olduğunu söyledi.

'İdam çağdışı, paygamber de hadıma karşıydı'

Cinayet sonrasında hadım etme ve idam cezasının geri getirilmesine yönelik tartışmalar başladığını anlatan Kaplan, "Türkiye idam cezasını çok tartıştı ve bu defteri kapattı. 2000'de kaldırıldı, daha sonra AB süreciyle ilgili sözleşmeler imzalandı. İdam ceza adaletinde geriye dönüşü olmayan mekanizmadır. Hadımlaştırma olayı çok ilkel bir tartışma. O kadar ilkel ki bunu öne sürenlerin, peygamberimiz Hazreti Muhammed ve dört halifenin buna şiddetle karşı olduğunu bilmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'İnsanlığa karşı suçlarda af ve veza indirimi olmasın'

Kaplan, Türkiye'nin hukuk devleti ve çağdaş ülke olmanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ve bağımsız milletvekillerine, bu tür alçakça ve canavarca, insanlığa karşı işlenen suçlarda adaleti yerine getirmek için zaman aşımının kaldırılması, infaz indirimi ve af olmaması, yargılamanın hızlandırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.



Kadına karşı işlenen cinayetlerin yaygınlaştığını dile getiren Kaplan, "Ne hadım, ne idam, bu ülkede olmayan şeyi istiyoruz; adalet" dedi.