T24 LogoT24 Logo
Politika

'Ne hadım, ne idam, bu ülkede olmayan şeyi istiyoruz; adalet'

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, insanlığa karşı işlenen suçlarda infaz indirimi ve af olmaması gerektiğini söyledi

16 Şubat 2015 21:07

HDP Milletvekili Hasip Kaplan, Mersin'de öldürüldükmten sonra yakılan Özgecan Aslan cinayetine ilişkin tartışmaların hukuk devleti ilkelerine uymadığını belirterek, "Ne hadım, ne idam, bu ülkede olmayan şeyi istiyoruz; adalet" diye konuştu. 

Hasip Kaplan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Özgecan Aslan'ın öldürülmesi sonrasında toplumsal infialin doruk noktasında olduğunu söyledi.

 

'İdam çağdışı, paygamber de hadıma karşıydı'

 

Cinayet sonrasında hadım etme ve idam cezasının geri getirilmesine yönelik tartışmalar başladığını anlatan Kaplan, "Türkiye idam cezasını çok tartıştı ve bu defteri kapattı. 2000'de kaldırıldı, daha sonra AB süreciyle ilgili sözleşmeler imzalandı. İdam ceza adaletinde geriye dönüşü olmayan mekanizmadır. Hadımlaştırma olayı çok ilkel bir tartışma. O kadar ilkel ki bunu öne sürenlerin, peygamberimiz Hazreti Muhammed ve dört halifenin buna şiddetle karşı olduğunu bilmeleri gerekiyor" diye konuştu.

 

'İnsanlığa karşı suçlarda af ve veza indirimi olmasın'

 

Kaplan, Türkiye'nin hukuk devleti ve çağdaş ülke olmanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ve bağımsız milletvekillerine, bu tür alçakça ve canavarca, insanlığa karşı işlenen suçlarda adaleti yerine getirmek için zaman aşımının kaldırılması, infaz indirimi ve af olmaması, yargılamanın hızlandırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Kadına karşı işlenen cinayetlerin yaygınlaştığını dile getiren Kaplan, "Ne hadım, ne idam, bu ülkede olmayan şeyi istiyoruz; adalet" dedi.

 

ETİKETLER

hasip kaplanhdpmilletvekiliözgecan aslanhadımidam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24