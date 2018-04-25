Milli Gazete: Gül'ün ofisine bir konvoy girdi, korumalar görüntü alınmasına izin vermedi

24 Haziran’daki seçimlerde muhalefetin ortak adayı olarak ismi öne çıkan ve son günlerde Türkiye siyasetinin öne çıkan isimleriyle yoğun bir görüşme trafiği içinde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ofisine giren bir konvoy merak uyandırdı.

TIKLAYIN - Gül-Karamollaoğlu görüşmesi 2 saat 20 dakika sürdü

Milli Gazete’nin haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gül arasında 2 saatten fazla süren görüşme sonrasında, eski Cumhurbaşkanı tarafından ofis olarak kullanılan İstanbul Maslak’taki Ayazağra Kasrı’na yeni bir konvoy giriş yaptı. Korumalar makam aracının içerisinde kimin olduğuna dair görüntü alınmasına izin vermedi.

Salı akşamı, merhum Başbakan ve Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan onuruna düzenlenen ödül töreninde bir araya gelen Gül ve Karamollaoğlu, bugün Maslak’taki Cumhurbaşkanlığı ofisinde de bir görüşme gerçekleştirdi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Görüşme Abdullah Gül'ün Maslak'taki ofisinde gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika süren görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı