BBP lideri Destici: Abdullah Gül yıpratılmamalı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile görüşme ardından açıklama yaptı. Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini duyurdu.

Ünal'ın ardından açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yıpratılmaması gerektiğini söyledi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal şöyle konuştu:

Bizim görüşmelerimiz açık bir biçimde devam ediyor. Türk siyasetinde gizli kapaklı iş olmaması, arka kapılarda pazarlıkların yapılmamasını isterdik. MHP ile de görüşmelerimizi aynı şeffaflıkla yaptık. Bu hafta içinde BBP Genel Başkanı cumhurbaşkanımızla görüşecek.

BBP lideri Destici ise açıklamasında, "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi.

"Gül yıpratılmamalı, 2007'ye dönmesi lazım"

Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık için isminin geçmesiyle ilgili soruya, "Onun da yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım. 367 krizi vardı. Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu denemiş kişiler vardı. Bu muhasebeyi yapacaktır" yanıtını verdi.