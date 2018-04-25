CHP'li Özel ve Ağbaba'dan 'Abdullah Gül' açıklamaları: Gündemimizde yok, olmadı, olmayacak

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından gözler olası cumhurbaşkanı adayarına çevrilirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP, İyi Parti ve Saadet Parti'nin ortak adayı olması ihtimali gündeme oturdu. Gül'ün adaylığı için CHP ve Saadet Partisi ile İyi Parti arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den konuya dair sert açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yanıt verdi. Özel, "CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" dedi. Twitter'dan açıklama yapan Özel şunları söyledi:

"Yeter... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da."

Özel'in açıklamasından bir süre Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. "Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir" diyen Ağbaba "CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur" paylaşımında bulundu.