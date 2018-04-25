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Twitter'da 'Abdullah Gül ihanettir' TT oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları arasında Gül'ün de olduğu ileri sürülüyor

25 Nisan 2018 18:22

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayları arasında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bulunduğu haberlerine tepki gösteren parti tabanının Twitter’da #AbdullahGülCHPyeİhanettir etiketiyle yaptığı paylaşımlar günün en çok konuşulan başlığı oldu. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP parti yönetimi henüz kesinleşen bir aday yok dese de ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını dillendirmese de parti tabanı Gül’ün adaylığı ihtimaline tepkili. Dünden bu yana hem CHP milletvekillerine hem de parti yöneticilerine telefon açan partililerin tepkilerini dile getirdiği öğrenildi. Twitter’da ise  #AbdullahGülCHPyeİhanettir etiketiyle yapılan paylaşımlar zirveye oturarak TT (trendtopic) oldu.

CHP yöneticileri bu sıkışık süreçte Abdullah Gül adının kamuyonda tartışılmaya başlanmasının ardında bir siyasi mühendislik hesabı yattığını öne sürüyorlar. Kimine göre bunun arkasında AKP var kimine göre ise ittifak görüşmelerine zarar vermek amacıyla yapılıyor.

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