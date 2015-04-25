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Milli eğitim müdüründen, 23 Nisan gösterisine katılacak öğrencilere etek boyu kontrolü!

Beykoz'daki 23 Nisan gösterilerinde 'etek boyu' krizi yaşandı

25 Nisan 2015 19:10

İstanbul Beykoz’da bulunan Ferda ve Turan Takmaz Ortaokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Töreni’ne ‘kısa etek’ krizi yaşandı. Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, “Bu kızlar neden kısa etekli. Sahneye bu şekilde çıkamazlar” diyerek okulun müdürünü azarladı.Bozbay, önce gösteriyi iptal etti, velilerin tepkisi üzerine 'etek boyu' kontrolü yaparak gösteriye izin verdi.

 

Komite de kısa buldu

 

Serbay Mansuroğlu'nun Birgün'de yer alan haberine göre, Eğitim Sen 2 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Çayan Çalık’ın verdiği bilgiye göre; Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede yapılacak 23 Nisan kutlama töreni için şubat ayında gösteri hazırlaması için 9 okul belirledi. İlçede gösteri hazırlaması için görevlendirilen 9 okuldan biri de Ferda ve Turan Takmaz Ortaokulu oldu. Görev okulun beden eğitimi öğretmeni Zeliha Çakır’a düştü. Öğretmen Zeliha Çakır, halk oyunları yerine latin dansları arasında yer alan cha cha gösterisi hazırlamaya karar verdi. İki ay süren çalışmaların ardından 20 Nisan günü yapılan provayı takip eden hazırlık komitesi öğretmene, “Etekler çok kısa. Bu şekilde sahneye çıkamazsınız” diye uyardı.

 

Tayt ikna etti

 

Öğretmen, kız çocuklarının etek altına kısa tayt giyeceğini belirtince sorun geçici olarak aşıldı. Ancak 23 Nisan günü Şahin Köktürk Spor Salonu’nda saat 10.30’da başlayan kutlama töreninde sorun yine gündeme geldi. Bu defa kız çocuklarının etekle törene katıldığını gören İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, “Bu kızlar neden kısa etekli. Sahneye böyle çıkamazlar” diyerek okulun müdürünü azarladı. İddiaya göre kız çocuklarının etek içine kısa tayt giymelerine rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay’ın tepkisi nedeniyle 7. sınıflardan seçilen 25 öğrenciden bazıları gözyaşlarına hâkim olamadı.

 

Veliler geri adım attırdı

 

Veliler bu defa araya girerek Bozbay’ın “Sahneye bu şekilde çıkamazlar” kararına tepki gösterdi. Velilerin ısrarlı çabası sonucu Bozbay, kız çocuklarından birini yanına çağırttı. Yapılan etek boyu kontrolünün ardından gösteri için izin verildi.

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