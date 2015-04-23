6 yaşındaki Elif, 23 Nisan'ı kutlamaya giderken otomobil çarpınca öldü

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 23 Nisan kutlamalarına giden 6 yaşındaki Elif Sude Karaüç, karşı kaldırımdaki anne ve babasının yanına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Necmi Hoşver İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Elif Sude Karaüç aynı okulun ana sınıfı öğrencisi olan kardeşi Eda Karaüç’ün sınıfına katılarak Çilim Spor Salonu’ndaki 23 Nisan kutlamalarını izlemek istedi.

Okuldan, Elif Sude’yi alması için ailesine haber verildi. Anne Nermin Karaüç ve baba Gökhan Karaüç çocuklarını almak için yola çıkarken, Elif Sude Karaüç de kardeşinin de bulunduğu anaokolu öğrencileriyle birlikte kutlamaların yapılacağı spor salonuna doğru yürümeye başladı. Elif Sude Karaüç kendisini almaya gelen anne ve babasını Çilimli Çok Programlı Lisesi’nin önünde görünce aniden kaldırımdan inerek koşmaya başladı.

Yola fırlayan çocuğa Dilek Yılmaz idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Elif Sude Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elif Sude yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Sude’nin hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Düzce Valisi Ali Fidan, Çilimli Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yurtman hastaneye gelerek aileye baş sağlığı dileğinde bulundular. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.