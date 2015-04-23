'Ak Saray'da 23 Nisan: Erdoğan, Çanakkale'ye gitmeyen 11 öğrencinin okullarına inceleme istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlıyor. Burada çocuklarla sohbet eden Erdoğan, "Çanakkale'ye kimler gitti?" diye sordu.11 öğrencinin elini kaldırması sonrası şaşkınlık yaşayan Erdoğan, "bu okulların incelenmesi gerek" dedi.

Saray'daki kabulde çocuklara Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı eşlik etti.

Erdoğan, elinde keman bulunan kız çocuğuna "Yanımıza gel, yerli mi ithal mi bu? Bizim burdur kemanda çok iyi. Viyola, olsun, viyolonsel olsun burdur ilimiz başarılı şekilde yapıyor inşallah. Şöyle ortamıza gel" dedi.

Küçük çocuk "Cumhurbaşkanımız bu şarkıyı şehitlerimiz için çalıyorum" diyerek önce Çanakkale Türküsü'nü sonra da "Cumhurbaşkanım bu parça da sizin için" diyerek Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldı. Kemanlı kız son olarak "Bunu anneniz için çalıyorum" diyerek "Benim annem, canım annemi" seslendirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı, "Offf şimdi yıktı beni" karşılığını verdi.

Erdoğan çocuklara yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Meclis'imiz çocuklarla açılmış, çocuklarımızın istikbali için mücadele yürütmüş ve zamanı gelince ülke yönetimini teslim etmiştir. Bakanlıklara, valiliklere, belediyelere ziyaretçi olarak gelen sizler, yarın o görevleri bizzat yürüteceksiniz. Sizler de daha sonraki nesillere güzel bir gelecek sağlamak için çalışacak, mücadele edeceksiniz.

Gerçi şu anda 18 henüz seçilme yaşı değil ama, benim bir kaç yıldır 18 yaşın aynı zamanda seçilme yaşı olma teklifim var. Temenni ederim ki bu parlamento nasıl 30'u 25'e indirdiyse, şimdi de 18'e indirmeli. Seçmek zordur aslında, seçilmek değil. Çünkü en kaliteliyi bulup çıkarabilmek kolay bir iş değil. Bu bakımdan temenni ediyorum ki 18 yaşın seçme ve seçilme yaşı olarak yapılacak yasal düzenleme ülkemizin geleceğini genç kuşaklara emanet etme noktasında önem arz edecektir.

‘Konser salonlarında dinleyeceğimiz günler de gelecek’

Sizin içinizden bürokratlar, bakanlar, milletvekilleri, başbakanlar, cumhurbaşkanları çıkacak. İçinizden bir kısmı da bilimden sanata, az önce yavrumuzu gördük. Kemanı gayet güzel bir şekilde bizlere kemani olarak burada verdiği resital diyebiliriz, bunu ortaya koydu. Bunu ayrıca ben tebrik ediyorum. Bunu artık bizim konser salonlarında dinleyeceğimiz günler de gelecek. Burada yapıyoruz büyük bir salon, inşallah orada ilk resitali verdirelim. Tamam mı fahri bey. Unutmayın notlarımızı alalım. Bittiği zaman açılış töreninde davet edeceğiz.

‘Ailenize sorun hangi şartlarda eğitim görmüşler’

Her birinizin ben, gözünde bu kararlılığı görüyorum. Son 12 yıldır daha iyi bir gelecek bırakabilmek için çok çalıştık. özellikle eğitim alanında ülkemizde büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Evinize gittiğinizde, annelerinize babalarınıza lütfen sorun. Onlar hangi şartlarda eğitim görmüşler. onların anlattıklarını bugün sizin sahip olduğunuz imkanlarla karşılaştırın.

‘Son 12 yıldaki büyümenin etkisi’

Büyük anneanneleriniz, büyük babalarınız yaşıyorsa onlara da bir sorun. Alacağınız cevaplar sizi hayrete düşürecektir. Türkiye son 12 yılda elde ettiği üç katlı büyümeyle bugünlere geldi. Bu büyümede en önemli payı Milli Eğitim bakanlığımız almıştır. Bugün İstanbul'da 100'e yakın ülkenin devlet başkanları, bakanlar, temsilciler gelecekler ve şu anda İstanbul'a bir kısmı gelmiş durumda. Onlarla dünya barış zirvesini topluyoruz. İstanbul'dan tüm dünyaya barış mesajını vereceğiz.

‘Okullarını incelemeye alalım’

Yarın sabah Çanakkale'ye geçeceğiz, şehitliklerimizi ziyaret edeceğimiz. İçinizde Çanakkale'ye gitmeyen var mı? Eyvah, bunlar gitmeyenler değil mi? 11, çok. Onları değil, onların okullarını hemen incelememiz lazım. Çanakkale şehitliklerini görecekler ki, ecdadımız yedi düvele karşı nasıl bir mücadele vermiş, işin diğer boyutunda kara savaşlarının başladığı dönemde, Mustafa Kemal ile birlikte tüm oradaki üniversite yıllarındaki liseli gençler dahi, tüfeklerinin kabzaları yerde sürünüyor.

Çanakkale kara savaşlarını ne yaptılar, iştirak ettiler. Biz o neslin evlatlarıyız. Onu yerinde görmek inanıyorum ki sizlere çok önemli bir tarih şuuru verecektir. Tarihi olmayanın geleceği olmaz. Kökünden kopan bir ağaç nasıl yaşayamazsa, kısa sürede nasıl çürür devrilip giderse tarihlerinden kopan milletler de ayakta kalamazlar. Geçtiğimiz günlerde kazakistan'a gittik, ahmet yesevi türbesini ziyaret ettik. Ahmet Yesevi'yi bilmeyen Hacı Bektaş Veli'yi bilmez. Bunları oraları gezerek, tarihçesini okuyarak anlamamız lazım. Malazgirt'i bilmeyen söğüt'ü bilemez.

Çocuk Cumhurbaşkanı'nın konuşması

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım. Böyle anlamlı günde bizi davet ettiğimiz için cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Merhaba yurdumun ve dünyanın bütün çocukları. Bugün bizim günümüz. Bundan tam 95 yıl önce bugün büyük önder mustafa kemal atatürk, türkiye büyük millet meclisini açmıştır, ayrıca biz çocuklara armağan etmiştir.

Tüm dünya çocuklarıyla birlikte olduğumuz bu günde, çocuklar gülerse, tüm dünya güler.

SORU: Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalar yaşanmıştı.

Aslında bugün 23 Nisan biliyorsunuz ki, bugün bayram kutlamaya geldik. 23 Nisan ile ilgili sorular daha uygun olabilir. Teşekkür ederim.

Soru: Daha öncesinde söylemişti Erdoğan, benim hayalim başkanlık sistemi diye. Siz Türkiye'deki mevcut yönetimden memnun musunuz?

Benim bildiğim bir başkanlık sistemi var, o da sınıf başkanı. Biz sınıf başkanını dönem başında seçmiştik.

Soru: Kendisi Çözüm Süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Siz yeni cumhurbaşkanı olarka barış süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Çözüm Süreci içinde kardeşlik barış diliyorum. Biz 23 Nisan çocukları olarak sorunlarımızı sevgi barış ve kardeşlik içinde çözeriz.

Soru: 7 Haziran'da seçimler var. neler söylemek istersiniz?

Ben henüz seçimlere erişmiş değilim. Bunun için seçme hakkına erişmişler düşünmeli bunu.

Soru: Çocuklarımız için vaatleriniz var mı?

Bunu ileriki çocuklar düşünsün.