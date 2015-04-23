Bugün 23 Nisan; son iki yılda 122 çocuk iş cinayetlerine kurban gitti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle açıkladığı rapora göre, yaklaşık bir milyon çocuğun çalıştırıldığı Türkiye’de son iki buçuk yılda 122 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin önüne geçmekte yetersiz kalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, iş kazalarına ilişkin kayıt sistemini bile hayata geçiremediğini vurgulayan İSİG, bu durumun çocuk işçiler için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

Buna örnek olarak, Ekim 2014’te bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2003 ila 2013 yılları arasında 227 çocuk işçinin can verdiğini belirten Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in, iki hafta önce aynı sorunun yöneltildiği başka bir önergeyi yanıtlarken bu kez 127 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini beyan etmesi gösterildi.

“Bu ne tutarsızlık. Daha yaşananlardan bihaber ya da bilerek saklayan Bakanlık çocuk işçiliğe karşı nasıl önlem alabilir?”diye soran İSİG, kendi kayıtlarına göre, 2013 yılında en az 59, 2014 yılında en az 54, 2015 yılında ise (22 Nisan itibarıyla) en az dokuz çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çocuk işçiliği oluşturan bu koşullar önlenseydi…

Çocukların tarım ve inşaat gibi mevsimlik işlerde, çırak ve stajyer olarak organize sanayi bölgelerinde, yaz dönemlerinde ise özellikle hizmet sektöründe çalıştırıldığı belirtilen açıklamada, Gündem Çocuk Derneği’nin 2014 Raporu ve DİSK-AR’ın tespitlerine göre 1 milyon civarı çalışan çocuk olduğu kaydedildi.

Ailelerin yoksulluğu, köyden kente göç, eğitime ulaşamama, 4+4+4 eğitim sistemi ve kapitalizmin duyduğu ucuz emek gücü ihtiyacının çocuk işçiliğini güvencesizliğin kaynağı haline getirdiği savunulan açıklamada, “Eğer çocuk işçiliği oluşturan bu koşullar önlenseydi son yüzlerce çocuk bugünkü Bayramı görebilecekti…” denildi.

İSİG açıklamasında ayrıca, çocuk işçiliğin yasaklanması ve çocuk işçilerin ölümlerinden sorumlu olan tüm yetkililer yargılanması talepleri dile getirildi.