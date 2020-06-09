Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven kalan bir aylık cezası, tutuklu yargılandığı başka bir dosyadan mahsup edilerek tahliye edildi.

KCK Ana Davası’ndan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının Meclis Genel Kurulu’na taşınmasıyla vekilliği düşürülerek tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi.

Hüküm giydiği davadan 4 yıl 8 buçuk ay cezaevinde kalan Güven’in kalan bir aylık cezasının denetimli serbestlik kapsamına alınması için yapılan başvuru reddedildi. Bunun üzerine Güven’in avukatları, kalan bir aylık hapis cezasının Güven’in tutuklu yargılandığı ancak henüz hüküm kurulmadığı başka bir dosyadan mahsubu için başvuruda bulundu. Geçen hafta yapılan başvuruda, kalan cezasının tutuklu yargılandığı ve halen devam eden dosyadan mahsup edilmesi talebi yerinde bulunarak, Güven’in tahliyesine karar verildi.

"Denetimli serbestlik işletilmedi"

Güven için tahliye başvurusu yapan avukatı Reyhan Yalçındağ, Güven ve vekilliği düşürülerek tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın denetimli serbestlikten yararlandırılmamasının ciddi bir hukuksuzluk olduğunu belirterek, “Leyla Güven’in sadece 1 ay süresi kalmasına rağmen onun için bir denetimli serbestlik talebimiz kabul olmadı. Yaralama, uyuşturucu, hırsızlık vb. gibi suçların hükümlüleri 3 yıl denetimden yararlandığı halde Leyla hanım için 1 ayı bile işletmediler” ifadelerini kullandı.

"5 gün fazladan yattı"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Denetimli serbestlik talebinin kabul edilmemesi üzerine kalan cezanın mahsup edilmesi yoluna başvurduklarını dile getiren Yalçındağ, “Bunun üzerine başka bir dosyasından tutuklu yattığı 1 yıllık süre vardı; onun mahsup talebinde bulunmuştum. Leyla hanım henüz cezaevine konulmadan önceki saatte talepte bulundum, ancak maalesef, başvurudan 5 gün sonra sonuçlandı. İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle bu 5 günlük süreyi fazladan yattığını söyleyebilirim” diye konuştu.

"Berberoğlu ile aynı usul uygulanmadı"

Güven ile tahliye edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesinin aynı usule göre yapılmadığının altını çizen Yalçındağ, “Sonuç olarak sayın Güven’in tahliyesi Berberoğlu’nun tahliyesiyle aynı usülden kaynaklı değildir. Müvekkilim zaten başka bir dosyadan 1 yıl tutuklu kaldığı süre mahsup edilerek tahliye edilmiştir” şeklinde konuştu.

"Anayasa Mahkemesine başvuracağız"

Güven hakkında verilen yargı kararlarını bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını aktaran Yalçındağ, “Gerek vekilliğin düşürülmesi işleminin iptali için gerek haksız yere Viranşehir Belediye Başkanı iken aldığı cezanın hukuka aykırılığından dolayı AYM’ye Aralık 2019 tarihli başvuruda tedbir ve öncelikli inceleme talebimizi sunduk. Vekilliğin düşürülmesiyle ilgili işlemin geri alınmaması durumunda önümüzdeki günlerde diğer bireysel başvuru yollarına başvuracağız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil” dedi.

Berberoğlu Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilmişti

Milletvekilliği düşürüldükten sonra 4 Haziran gecesi tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen CHP'li Enis Berberoğlu, 5 Haziran akşamı Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek ev iznine gönderildi.