Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı!

T24 Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından üç isim de gözaltına alınırken, Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HDP'li Farisoğulları, HDP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya yola çıktığında gözaltına alındı. Farisoğulları Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde bulunan Pirinçlik karakoluna götürüldü. KCK ana davası kapsamında aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasından kalan 2 aylık ceza bulunan Leyla Güven de Diyarbakır'daki evinden gözaltına alındı. Farisoğulları ile Güven, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İki ismin gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'li Enis Berberoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken, "Enis Berberoğlu İstanbul’da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?" sözleriyle Berberoğlu'nun da gözaltına alındığını duyurdu.

Berberoğlu, saat 23.30 sularında, Yeşilköy'deki evinden gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Berberoğlu'nun cezaevine sevki için işlemler yapılıyor. Berberoğlu, bugün yaptığı açıklamada infazı için teslim olacağını duyurmuştu. Berberoğlu, saat 01.30'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

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"Planlanmış Saray Darbesinin gereği yerine getiriliyor"

HDP'den Güven ve Farisoğulları'nın gözaltına alınmasına tepki gelirken, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Planlanmış Saray Darbesinin gereği yerine getiriliyor. Halk iradesini çiğneyerek Milletvekillerimizin vekilliğini düşürenlerin talimatı doğrultusunda Milletvekilimiz Musa Farisoğulları gözaltına alındı. Nerede olursak olalım bu darbeci zihniyete karşı direnmeye devam edeceğiz.

"Saray Darbesiyle vekilliği düşürülen DTK Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven de gözaltına alındı. İşte darbe budur. Seçmen iradesinin temsilcisi bir siyasetçinin evine onlarca polisle baskın yapmaktır. İntikamcılıktır Berxwedan Jiyan e diyenleri yıldıramayacaksınız!"

Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

TIKLAYIN - CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!