CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

Engin Altay: 3 fezlekenin apar topar Genel Kurul'a getirilmesi parlamentoya darbe

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Enis Berberoğlu’nun Yargıtay'da onaylalanan cezası ile ilgili AYM’ye başvurusu var. Yani yargılaması devam ediyor. Bu devam ederken bu fezlekeleri okutarak hukuku iğfal etmeyin" dedi.

Engin Altay 3 fezlekenin apar topar Genel Kurul’a getirilmesini parlamentoya ‘darbe’ olarak nitelendirdi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan: İç hukuk mekanizmasında karar kesinleşmiştir

3 milletvekili hakkındaki fezlekelerin Genel Kurul’a getirilmesiyle ilgili lehte konuşma yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kesinleşmiş yargı kararının AYM ya da AİHM’de yargılamaya konu olması acaba Meclis Başkanlığı’nın parlamentonun yapması gereken görevi engeller mi engellemez mi buna bakmak lazım. İç hukuk mekanizmasında karar kesinleşmiştir" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Bu iktidar darbecidir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Cahit Özkan'ı Balyoz davasındaki hukuksuzluklarından iyi biliyoruz. Bu iktidar darbecidir, bu iktidar hukuku esas almıyor. Bu iktidarın parlamentoyla halk iradesiyle hiçbir işi kalmamıştır" diye konuştu.

HDP'li vekiller KCK Ana Davası'ndan yargılanmıştı

KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven 6 yıl hapis cezası, Musa Farisoğulları da 9 yıl hapis cezası almıştı.

TBMM'de "AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı

Meclis’te AKP’li vekilllerle beraber CHP’li ve HDP’li vekiller arasında tartışma çıktı. CHP’li ve HDP’li vekiller karar okunurken, söz konusu kararı protesto ederek masalara vurdu.

Vekiller, Meclis’te "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Berberoğlu MİT TIR'ları davasından yargılandı

CHP'li Enis Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.



Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

Meclis sitesi güncellendi

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın isimleri dakikalar içinde TBMM sitesindeki "milletvekilleri " sayfasından çıkarılarak "Milletvekilliği sona erenler" sayfasına taşındı.