Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'ndan ilk açıklama: Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılamasının devam etmesine karşın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım” dedi.

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

Konuya ilişkin ilk açıklamasını CHP Genel Merkezi'nde yapan Berberoğlu, "Karar sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Türkiye'de benim cezaevinden çıktığım günden bu güne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu" ifadesini kullandı.

Yargıtay'da cezası onanan ancak Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dosyası görüşülen Berberoğlu, önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezasını yatmak üzere teslim olacağını duyurdu.

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MİT TIR'ları davasından yargılandı

CHP'li Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.

Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM'de bekletiliyordu.

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