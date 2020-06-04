Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki: Millet iradesinin yok sayılmasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

TIKLAYIN | CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!