Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu 24 saat içinde tahliye edildi

Milletvekilliği düşürüldükten sonra 4 Haziran gecesi tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen CHP'li Enis Berberoğlu, 5 Haziran akşamı Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek ev iznine gönderildi.

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, dün (4 Haziran) akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Bugün, (5 Haziran) eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li Berberoğlu'nun İnfaz düzenlemesi nedeniyle ev iznine gönderildiğini açıkladı.

İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu, kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek.

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