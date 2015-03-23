Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mahir Ünal, Naci Bostancı ve Belma Satır’ın aralarında bulunduğu 210 milletvekilinin imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, Anayasa’nın 76. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi beş” ibaresi, “on sekiz” olarak değiştiriliyor. Buna göre, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilecek.

Söz konusu maddenin “kimlerin milletvekili seçilemeyeceğini” düzenleyen 2. fıkrasında yer alan, “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar” ibaresi de “askerlikle ilgisi bulunanlar” şeklinde değiştiriliyor. Böylece 18 yaşını dolduran gençler askerlik hizmetini yapmadan da milletvekili adayı olabilecek.

Yurt gazetesinin haberine göre, teklifte, düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve halkoyuna sunulması halinde oylanacak.

– “Gençlerin kendi akranları tarafından temsili sağlanmış olacak”

Teklifin gerekçesinde, özgürlükçü demokratik rejimlerde, özellikle seçme ve seçilme hakkı konusunda yapılan eşitlikçi düzenlemelerin, toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle gençlerin siyasal hayata katılımına katkı sağladığı vurgulandı.

Gerekçede, şöyle denildi:

“Demokratik siyaset geleneği gereğince genç nüfusun; ülke siyasetine yön verebilecek mevki ve makamlara seçilme hakkına haiz olması ve temsil ettiği düşüncenin, parlamento ve halk nezdinde beyanına en az diğerleri kadar hak sahibi olması icap etmektedir. Toplumu yönetecek kişilerin, yönetim işini başarı ile yürütecek ortalama seviyenin üzerinde bir bilgi ve yeteneğe sahip olması açısından, on sekiz yaş ve üzerinde olmanın yeterli bir kriter olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede seçilme yeterliliği yaşının on sekize indirilmesi önemli bir demokratik adım olacaktır. Dolayısıyla demokratik gelenek çerçevesinde gençlere değişen ve gelişen siyasetin bir parçası olma, dünya ve ülke siyasetinde söz sahibi olma hakkı tanınmış olacaktır. Kısaca; gençlerin siyasete daha aktif katılımı ve kendi akranları tarafından temsili sağlanmış olacaktır.

Öte yandan, Anayasa değişiklik teklifi ile on sekiz yaşını doldurmuş gençlere askerlik hizmetini yapmadan da aday olabilme imkânı getirilmektedir. Askerliğini yapmadan aday olanların yoklama kaçağı veya bakaya gibi durumlarının bulunmaması, fiilen askerlik yapıyor olmaması ya da askerliğini tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle ‘yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar’ ibaresi ‘askerlikle ilgisi bulunanlar’ olarak değiştirilmektedir.”