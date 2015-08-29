Milletvekili olamayan Cenap Aşçı, perşembe günü müsteşar, cuma günü de bakan oldu!

Türkiye’yi seçime götürecek 63. Hükümet'in Gümrük ve Ticaret Bakanı, Cenap Aşçı oldu. İki gün öncesine kadar Gümrükler Genel Müdürü olan Aşçı, dün Gümrük Müsteşarı olarak atanmıştı. 2011 ve 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Aşçı, 1989'da Gümrük Müfettiş Yardımcısı, 1993'te Gümrük Müfettişi, 2000'de Gümrük Başmüfettişi olmuştu. Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştı.

Perşembe günü, 7600 ek göstergeli müsteşarlık makamına, Bakan Nurettin Canikli, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atanan Aşçı, bugün kabinede bakan olarak yerini aldı. Aşçı, 2011 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmiş, listelere giremeyince görevine dönmüş ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne atanmıştı. 7 Haziran seçimlerinde aday adayı olmak için bir kez daha görevinden istifa ettikten sonra listelerde yer bulamayan Aşçı, genel müdürlük görevine geri dönmüş, dün ise Gümrük Müsteşarlığı için atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.