T24 LogoT24 Logo
Politika

Milletvekili olamayan Cenap Aşçı, perşembe günü müsteşar, cuma günü de bakan oldu!

63. Hükümet'in Gümrük ve Ticaret Bakanı, Cenap Aşçı oldu

29 Ağustos 2015 00:48

Türkiye’yi seçime götürecek 63. Hükümet'in Gümrük ve Ticaret Bakanı, Cenap Aşçı oldu. İki gün öncesine kadar Gümrükler Genel Müdürü olan Aşçı, dün Gümrük Müsteşarı olarak atanmıştı. 2011 ve 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü. 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Aşçı, 1989'da Gümrük Müfettiş Yardımcısı, 1993'te Gümrük Müfettişi, 2000'de Gümrük Başmüfettişi olmuştu. Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştı. 

Perşembe günü, 7600 ek göstergeli müsteşarlık makamına, Bakan Nurettin Canikli, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atanan Aşçı, bugün kabinede bakan olarak yerini aldı. Aşçı, 2011 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmiş, listelere giremeyince görevine dönmüş ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne atanmıştı. 7 Haziran seçimlerinde aday adayı olmak için bir kez daha görevinden istifa ettikten sonra listelerde yer bulamayan Aşçı, genel müdürlük görevine geri dönmüş, dün ise Gümrük Müsteşarlığı için atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

 

ETİKETLER

cenap aşçıgümrük ve ticaret bakanı63 ncü hükümeti seçim hükümeti

İlgili Haberler

İşte Türkiye'yi seçime götürecek 63. hükümetin tam listesi

Yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na takdim eden Başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı

Yeni Bakanlar Kurulu'nda eski kabineden kimler dışarıda kaldı?

Bakanlar Kurulu'ndaki 8 isim, AKP'deki üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili olmamasına rağmen bakanlık görevini sürdürüyordu

İşte seçim hükümetinin şifreleri

Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Yalçın Topçu, kabinede Tuğrul Türkeş'ten sonraki ikinci milliyetçi oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24