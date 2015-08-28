Yeni Bakanlar Kurulu'nda eski kabineden kimler dışarıda kaldı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu seçim hükümetinde 62. hükümetin Bakanlar Kurulu'ndaki 10 AKP'li yer almadı.
Eski Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan, eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, eski Gümrük Bakanı Nurettin Canikli ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik AKP'de 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçiminde aday olamamıştı. Bu isimler, bağımsızlar dışında seçim hükümetine atanacak isimlerin milletvekili olması gerektiği için kabine dışında kaldılar.
62. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Ayşenur İslam ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile 62. hükümette bağımsız İçişleri Bakanı olarak görev yapan Sebahattin Öztürk 63. hükümette görev almadı.
62. hükümetin Bakanlar Kurulu şöyleydi:
BAŞBAKAN PROF.DR. AHMET DAVUTOĞLU
BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ
BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN
BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN
BAŞBAKAN YARDIMCISI PROF.DR. NUMAN KURTULMUŞ
ADALET BAKANI KENAN İPEK
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI DOÇ.DR. AYŞENUR İSLAM
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR
BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ
GENÇLİK ve SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHDİ EKER
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI NURETTİN CANİKLİ
İÇİŞLERİ BAKANI SEBAHATTİN ÖZTÜRK
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ
KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI ÖMER ÇELİK
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK
MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF.DR. NABİ AVCI
MİLLİ SAVUNMA BAKANI M. VECDİ GÖNÜL
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI PROF.DR. VEYSEL EROĞLU
SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI FERİDUN BİLGİN