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Politika

Yeni Bakanlar Kurulu'nda eski kabineden kimler dışarıda kaldı?

Bakanlar Kurulu'ndaki 8 isim, AKP'deki üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili olmamasına rağmen bakanlık görevini sürdürüyordu

28 Ağustos 2015 20:17

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu seçim hükümetinde 62. hükümetin Bakanlar Kurulu'ndaki 10 AKP'li yer almadı.

Eski Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan, eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, eski Gümrük Bakanı Nurettin Canikli  ile  eski Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik  AKP'de 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçiminde aday olamamıştı. Bu isimler, bağımsızlar dışında seçim hükümetine atanacak isimlerin milletvekili olması gerektiği için kabine dışında kaldılar. 

62. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Ayşenur İslam ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile 62. hükümette bağımsız İçişleri Bakanı olarak görev yapan Sebahattin Öztürk 63. hükümette görev almadı.

 

62. hükümetin Bakanlar Kurulu şöyleydi:

BAŞBAKAN PROF.DR. AHMET DAVUTOĞLU

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN

BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN

BAŞBAKAN YARDIMCISI PROF.DR. NUMAN KURTULMUŞ

ADALET BAKANI KENAN İPEK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI DOÇ.DR. AYŞENUR İSLAM

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VOLKAN BOZKIR

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ

GENÇLİK ve SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHDİ EKER

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI NURETTİN CANİKLİ

İÇİŞLERİ BAKANI SEBAHATTİN ÖZTÜRK

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ

KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI ÖMER ÇELİK

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF.DR. NABİ AVCI

MİLLİ SAVUNMA BAKANI M. VECDİ GÖNÜL

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI PROF.DR. VEYSEL EROĞLU

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI FERİDUN BİLGİN

 

 

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