Migros İcra Kurulu Başkanı: Gülabi abi sembol oldu, dönmesini isteriz tabii

Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, Haberturk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın sorularını yanıtladı. Tort, burada yaptığı açıklamalarda Esenyurt dağıtım merkezindeki işçi eylemlerinin prim sistemiyle çözüldüğü aktardı. Tort ayrıca çalışanlara geri dönme çağrısı yaptıklarını belirterek "180 kişiden 70 kişi döndü. Beklentim diğerlerinin de dönmesi'' diye konuştu.

Tort, işçilerin Migros'un patronlarından Tuncay Özilhan'ın villası önünde eylem yapmasının ardından gözaltına alındığı sırasında polis aracının içindeki kelepçeli fotoğrafıyla sembol haline gelen Gülabi Aksoy'a "abi" diye hitap ederek "Tüm çalışanların dönmesini isteriz. Gülabi abi de sembol oldu dönmesini isteriz tabii" diye konuştu.

"Ücret artışı yüzde 54'tür"

Tort, primlerle birlikte çalışanların gelir artışının yüzde 8 olduğuna ilişkin sosyal medyada yayılan haberlere ilişkin olarak "Bir kaç defa açıklamalarımızda beyan ettik. Yüzde 8 nerden çıktı bilmiyoruz. Rakamlar ortada prim sistemi dediğimiz toplam gelir artışı yüzde 54 olarak yapıldı. Migros 50 senedir sendikalı çalışan bir şirket. Her türlü konuda eleştiriye alışık olmamız lazım. Eksik bilgi, taraflı bilgi yanlı bilgi paylaşıldı sosyal medyada." dedi.

"Prim sistemini daha sadeleştiren bir yöntemle çözümü sağladık"

Özgür Tort, çözüme giden süreci şöyle ifade etti:

"Bizim sektörümüz insan yoğun bir sektör. Bizim personel giderlerimizin oranı yüzde 10-11 seviyesinde. Bu rasyo neyle kıyasladığımıza bağlı. Türkiye içerisindeki tüm rekabetle kıyaslarsak yüksek bir oran. Ama dünya standartlarıyla kıyasladığımızda makul bir seviyede

Bu rakamı iyileştirmek özü verimliliktir. O verimlilik üzerine gidilmesi lazım. Zaten buradaki ana siteminde özünde yatan çok basit bir prim sistemi var. Bu prim sisteminde çözüme gitmemizi de sağlayan bu oldu açıkçası. Prim sisteminin özü çalışanın işine devamını sağlamak ve bir de bir zaman işine geldiğinde icradan sorumlu olduğu konuda asgari bir işinin icrasını yerine getirmektir

Prim sistemi çok matah bir sistem olduğunu söylemiyorum. Prim sistemi tamamen düzenli ve verimli çalışmayı sağlayan bir kurgu.

Uzlaşma noktasında özü bu zaten ücretlerle ilgili daha farklı bir şey yapılamayacağını arkadaşlarımıza defaten anlattık. Çünkü ücretle ilgili her şey dengeler çerçevesinde yapılmıştı zaten. Prim sistemini daha sadeleştiren, daha basitleştiren, bir parça daha iyileştiren bir yönteme getirerek çözümü sağladık. Kriterleri daha basit hale geldi. Daha anlaşılabilir daha anlatılabilir. Basit olan sistem daha basit hale geldi"

"Gülabi abi sembol oldu"

Tüm çalışanların işlerine dönemsini istediklerini kaydeden Tort, işçilerin Migros'un patronlarından Tuncay Özilhan'ın villası önünde eylem yapmasının ardından gözaltına alındığı sırasında polis aracının içindeki kelepçeli fotoğrafıyla sembol haline gelen Gülabi Aksoy'a "abi" diye hitap ederek şöyle dedi:

"Tüm çalışanların dönmesini isteriz. Gülabi abi de sembol oldu dönmesini isteriz tabii. Bizim personelimiz bizim çatımızda çalışan arkadaşlarımız. İş akdinin feshi ertesi günü işe dönüş çağrısı yapıldı.

Ülkemizdeki asgari ücret artışı belli buna paralel bir ücret artışı var, diğeri ise primdeki artış.

Bizim taşeron firma diye nitelendirdiğimiz uzun yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız. Şu anki ortam ekonomik şartlar ötesinde yoğun bir mal trafiği yaşadığımız bir ortamdayız. Bu kurgunun içerisinde hepsini daha şeffaf anlatmamız lazım arkadaşlarımıza. Bu konularda iletişimi daha da güçlendirmemiz gerektiğini ben de görüyorum. Bizim çıkardığımız ders daha iyi iletişim."

Migros işçisi Gülabi Aksoy

"KDV indirimi fiyatlara derhal yansıtıldı"

Ebru Baki'nin temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesine başlanıp başlanmadığı sorusu üzerine Tort şunları kaydetti:

"Gıda fiyatlarında KDV düzenlemesini yerinde buluyorum. Bu direkt olarak ertesi gün etiketlere yansıdı. Kararın alındığı Lansman toplantısında bakanımız davetiyle toplantıya canlı olarak katıldım. Toplantı esnasında arkadaşlarımıza mesaj attım aman arkadaşlar hemen başlatalım diye. 13 milyon etiket değiştirdik bir gecede. Çalışanlarımıza tekrar teşekkür ederim.

Yüzde KDV indirimi derhal yansıtıldı. Diğer taraftan enflasyonla mücadelede elimizi taşın altına koymamız lazım. Temel ihtiyaç ürünlerinde önce kendi imkanlarımızla bir yüzde 7'de biz indiriyoruz. Tedarikçilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var. Tedarikçilerimizin bunu yapabilmeleri için girdi maliyetlerini indirmeleri lazım. Bu silsileyi paylaştık bakanlıkla. Her türlü ürününde özünde önce bir yem girdisiyle başlıyor. O yem girdisi nihai fiyatına geliyor. Bunların içerisinde taşın altına elimizi koyacağız. Süreklilik arz edecek şekilde farklı farklı ürünleri sıklıkla alınan malları değiştire değiştire şu anda raflarımıza bunu yansıttık. Hem mağazalarımızda hem online satışta. Asıl kalıcı maliyetler için girdi maliyetlere dönmemiz lazım.

Fire, imha bu ülkenin ve dünya çapındaki gıda sarfiyatındaki en temel konulardan bir tanesi. Dünya istatistiği yüzde 40. Üretilen ürünün yüzde 40'ı rafa çıkamıyor. Bu ülkemizde yüzde 30'lar mertebesinde. Bunun giderilmesi için ciddi adımlar atıyoruz."

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