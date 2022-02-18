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Kelepçelenerek gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı

“Biz sadece saatlik 4 TL zam ve işimizi geri istiyoruz”

Fotoğraf: Umut-Sen

18 Şubat 2022 17:39

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettiği için ters kelepçelenerek gözaltına alınan 100'e yakın Migros işçisi, serbest bırakıldı.

Migros bugünkü gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, prim dahil tüm çalışanların maaşlarına yüzde 59 artış yapıldığını belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini kaydetti. Şirket, "Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz." demişti.

 

İstanbul Esenyurt’taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler bugün, 16. gününe giren eylemlerine, Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde devam etti. 

"Biz hırsız değiliz"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, “Biz hırsız değiliz, yoksul işçileriz, çaremiz direniş”, “İşçiler açken Tuncay Özilhan’a huzur yok” ve “4 TL zam istedik, 257 işçi işten atıldık” yazılı pankartlar açan işçiler, “Yaşasın Migros direnişimiz” ve “İşçiler burada, Özilhan nerede” sloganları attı.

"Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirmeye"

İşçiler adına konuşan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Acar, şunları söyledi:

“Tam kadro buradayız. Evde olan arkadaşlarımız da işbaşı yapmadan bekliyorlar. Talepleri karşılayın. Utanmıyorsunuz. Burada villalarda yaşayıp, şatafatlı hayatlar sürüp, tepemize basa basa bu servetleri ediniyorsunuz. Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirtmeye, bir ekmek parası için dilendirtmeye. Talepler kabul edilecek. Çıkacaksınız karşımıza. Diyeceksiniz ki, ‘Biz talepleri kabul ettik. Protokolle bunu güvence altına alıyoruz.’ Biz söz istemiyoruz artık. Sorunu çözeceksiniz. Gece gündüz buradayız artık. Sorunu çözene kadar biz buradan ayrılmayacağız.”

Polis müdahale etti

Açıklamanın ardından işçiler, bekleyişini sürdürdü. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri işçilere müdahale etti. İşçileri ablukaya alan polisler, aralarında Neslihan Acar’ın ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu onlarca işçiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

"Ters kelepçe nedir?"

Gözaltılar sırasında bir işçi, polislere “Ters kelepçe nedir? Ters kelepçeyle bu kadar arkadaşımızı aldınız. Ayıp ya ayıp. Yeter artık yeter. Bir ekmek parası istedik ya” diye bağırarak tepki gösterdi.

 

"100’e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı"

Açıklama sırasında polis ablukasına alınan işçiler ters kelepçeyle, darbedilerek gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlar arasında sendika başkanı Neslihan Acar ile şube yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Tuncay Özilhan’ın villasının önünde 100’e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı. Fenalaşan işçi kardeşlerimiz var” denildi. (ANKA)

Migros'tan açıklama: Kamuoyu zam konusunda yanlış yönlendiriliyor; gıda tedarikinde sorun yaşıyoruz 

Gözaltıların ardından açıklama yapan şirket, asgari ücrete brüt yüzde 39 zam yapıldığını belirterek kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini kaydetti. 

Migros'tan yapılan açıklama şöyle:

"Us Grup olarak tarafımızdan işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezimizde, bazı yetkisiz kişi ve organizasyonlar, %8 zam yapıldığı ve benzeri yanıltıcı beyanlar ile, çalışanlarımızı ve kamuoyunu bilinçli olarak yanlış yönlendirmektedirler.

Dağıtım merkezimizde Ocak ayı ücretleri Pazartesi günü ödenmiş, daha önceki açıklamalarımızda yer aldığı gibi, sadece %15’i asgari ücret seviyesinde olan brüt ücretlere %39, ayrıca primler dahil %54’lük bir artış yapıldığı tüm çalışanlarımızca da görülmüştür. Bu artış toplum algısını istismar ederek yapılan beyanların zaten çok üzerindedir. Şeffafça paylaşılan somut bilgilere ve yapılan ihtarlara rağmen, halen bir kısım kişiler, yaptıkları kanunsuz eylemleri sürdürmekte, çalışmak isteyenlerin de haklarını engellemektedirler. Kasıtlı olarak yalan beyanlarla toplum huzurunu bozan kaos yaratmaya yönelik bu eylemler asıl amacın maaş artışı ve hakları olmadığını ortaya koymaktadır.

İşletmekte olduğumuz dağıtım merkezinin ana görevi toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılamaktır. Tüm şeffaf iletişimimize ve yapmış olduğumuz 2 yazılı ihtara rağmen kanunsuz eylemlerine devam eden bu kişiler Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının 5 gündür kesintiye uğramasına sebep olmuşlardır. Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz."

Video: @Umut_Sendikasi

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