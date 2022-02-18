Kelepçelenerek gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettiği için ters kelepçelenerek gözaltına alınan 100'e yakın Migros işçisi, serbest bırakıldı.

Migros bugünkü gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, prim dahil tüm çalışanların maaşlarına yüzde 59 artış yapıldığını belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini kaydetti. Şirket, "Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz." demişti.

İstanbul Esenyurt’taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler bugün, 16. gününe giren eylemlerine, Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde devam etti.

"Biz hırsız değiliz"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, “Biz hırsız değiliz, yoksul işçileriz, çaremiz direniş”, “İşçiler açken Tuncay Özilhan’a huzur yok” ve “4 TL zam istedik, 257 işçi işten atıldık” yazılı pankartlar açan işçiler, “Yaşasın Migros direnişimiz” ve “İşçiler burada, Özilhan nerede” sloganları attı.

"Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirmeye"

İşçiler adına konuşan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Acar, şunları söyledi:

“Tam kadro buradayız. Evde olan arkadaşlarımız da işbaşı yapmadan bekliyorlar. Talepleri karşılayın. Utanmıyorsunuz. Burada villalarda yaşayıp, şatafatlı hayatlar sürüp, tepemize basa basa bu servetleri ediniyorsunuz. Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirtmeye, bir ekmek parası için dilendirtmeye. Talepler kabul edilecek. Çıkacaksınız karşımıza. Diyeceksiniz ki, ‘Biz talepleri kabul ettik. Protokolle bunu güvence altına alıyoruz.’ Biz söz istemiyoruz artık. Sorunu çözeceksiniz. Gece gündüz buradayız artık. Sorunu çözene kadar biz buradan ayrılmayacağız.”

Polis müdahale etti

Açıklamanın ardından işçiler, bekleyişini sürdürdü. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri işçilere müdahale etti. İşçileri ablukaya alan polisler, aralarında Neslihan Acar’ın ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu onlarca işçiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

"Ters kelepçe nedir?"

Gözaltılar sırasında bir işçi, polislere “Ters kelepçe nedir? Ters kelepçeyle bu kadar arkadaşımızı aldınız. Ayıp ya ayıp. Yeter artık yeter. Bir ekmek parası istedik ya” diye bağırarak tepki gösterdi.