Migros işçisi Gülabi Aksu: Amacımız çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayabilmek

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önünde gözaltına alınan Migros işçilerinden olan Gülabi Aksu, "Tek amacımız çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayabilmek" dedi.

Tuncay Özilhan’ın evi önünde eylem yapan Migros işçileri, polis müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis arabasındaki fotoğrafıyla gözaltına alınan işçilerin sembolü haline gelen Gülabi Aksu gazeteci Barış Yarkadaş'a "Telefonum hiç durmuyor. Her yerden arıyorlar, sağolsunlar varolsunlar. Bizim tek amacımız çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayabilmek” dedi.

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Kelepçelenerek gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı