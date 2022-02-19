Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: İşçilerin şikâyetleriyle ilgili soruşturma başlattık

İşçiler maaşlarına yüzde 8 zam yapıldığını belirtirken, dağıtım merkezlerini işleten ve işten çıkarmaları yapan Us Grup, yapılan zammın primlerle birlikte yüzde 54’ü bulduğunu belirtmiş; Migros’un süreçle ilgili açıklamasında da işçilerin talep ettiği zammın prim dahil yüzde 80’e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmişti.

Azami artış sağlandığını açıklayan Migros işten çıkarılan işçilerle ilgili, "Çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtiriz" ifadelerini kullanmış ve 70 kişinin işe geri alındığını duyurmuştu.

İstanbul Esenyurt’taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler dün Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylem yapmıştı.

İstanbul Esenyurt’taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdürmüştü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan işçiler daha sonra serbest bırakılmıştı.

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