DGD-SEN ve Haluk Levent, Migros işçilerinin taleplerinin kabul edildiğini duyurdu

Sanatçı Haluk Levent, haklarını almak için direnen Migros işçileri için taşeron firma ile sendika arasında arabulucu olduğunu ve tüm sorunların çözüldüğünü duyurdu. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) ise sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile şirket ile anlaştıklarını; işten atılan işçilerin geri alınacağını ve maaşlarında artışa gidileceğini kaydetti.

DGD-SEN Twitter'dan yaptığı paylaşımda "#MigrosİşçisiKazandı | Bu direnişin kazananı birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır. Direnenlerin yolundan yürü! Tahir’in, Ali Faik’in yolundan…" ifadelerini kullandı.

Mutabakata varıldı

DGD- SEN paylaşımının devamında anlaşmanın detaylarını aktardı:

"Migros'un İstanbul Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi deposunda işten atmalar ve işyerinde ücret artışı, prim, işçi sağlığı, iş güvenliği ve diğer sorunlar nedeniyle Haluk Levent'in arabuluculuğunda Migros yöneticilerinin katılımı ve garantörlüğünde Us Grup ile yaptığımız görüşme biraz önce sonuçlanmıştır.

Görüşme sonucunda; atılan tüm işçilerin geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri ve işçi sağlığı iş güvenliği sorunlarının giderilmesi ile ilgili detaylarını daha sonra açıklayacağımız şekilde mutabakata varılmıştır. Görüşmelerde olağanüstü gayreti için Haluk Levent'e özellikle teşekkür ederiz. Migros depo işçilerine ve işçi sınıfımıza hayırlı olsun.

Bu direnişin kazananı birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt Depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır."

Haluk Levent: 9 gündür görüşmem sürüyordu

Sanatçı Haluk Levent, işçiler ile firma arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Levent, "Haluk abiden sizlere mesaj var. Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık. (8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” ifadelerine yer verdi.