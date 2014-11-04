'Mide kelepçesi diyabet riskini azaltıyor'

Fazla kilolarıyla başa çıkamayanların başvurduğu ve kamuoyunda eleştirilere hedef olan mideye kelepçe taktırma ameliyatının, şeker hastalığı riskini azalttığı ileri sürüldü.

İngiltere'de yaklaşık 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, obezite ile Tip 2 diyabet hastalığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Buna göre, kilo vermek, Tip 2 diyabete yakalanma riskini gözle görülür şekilde azaltıyor.

Kilo ile Tip 2 diyabet hastalığı arasında bağlantı var

BBC Türkçe'nin "Lancet Diabetes and Endrocrinology" adlı dergiden aktardığı habere göre, yapılan araştırmada, midesine kelepçe taktıranlarda Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma tehlikesi yüzde 80 azaldı. Araştırmaya katılan 2.167 obezite hastası, midesine kelepçe taktırarak zayıfladı. Bu kişiler, ameliyat olmayan 2.167 obezite hastasıyla karşılaştırıldı. Ameliyat olanlar arasında 38 kişi şeker hastalığına yakalanırken, ameliyat olmayan deneklerde bu sayı 177'e kadar çıktı. Böylece kilo ile Tip 2 diyabet hastalığı arasındaki bağlantı ortaya çıktı.

'Kelepçe ameliyatının riskleri unutulmamalı'

İngiltere'de bu konuda yapılan başka bir araştırmada, her yıl obezite hastalarının yüzde üçünün Tip 2 diyabet hastalığına yakalandığı belirtilmişti. Son araştırma, bu oranın yüzde 0,5'e kadar düşebileceğini gösteriyor. BBC'ye konuşan King's College'dan Profesör Martin Gullford ise, araştırma sonucunu şöyle yorumladı:

"Asıl önemli olan kilo kaybının ne kadar etkin olduğu değil, uzun vadede ne derece güvenli olduğu. Ayrıca bu kilo kaybının bedeli nedir ve şeker hastalığının bedeliyle karşılaştırıldığında, ne kadar değerlidir, buna da bakılmalı."

İngiltere Sağlık Bakanlığı Diyabet Bölümü'nden Simon O'Neill ise, "Mideye kelepçe taktırma ameliyatının riskler taşıdığı unutulmamalı. Dolayısıyla bu ameliyat yöntemine, ancak ciddi bir çabaya rağmen kilo verilemiyorsa başvurulmalı." şeklinde konuştu.