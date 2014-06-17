Diyabet ’in çaresi Biyonik Pankreas mı?

Bilim insanları Biyonik Pankreas yapımında büyük ilerleme kaydettiklerini ve bu giyilebilir cihazın yakın zamanda diyabet hastaları tarafında kullanılabileceğini açıkladı.

Huffington Post’ta yer alan Marilynn Marchhione imzalı makaleye göre, yapılan testlerden başarıya çıkan Biyonik Pankreas, diyabet hastalarını kan şekerini sürekli ölçecek ve ihtiyaç halinde otomatik olarak hastalara insülin verecek.

5 gün süreyle 20 yetişkin ve 32 genç üzerinde denenen cihaz, yalnızca yüksek kan şekerini değil, aynı zamanda düşük kan şekerini de kontrol altında tutabiliyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği, eski yöntemlere nazaran daha kolay uygulanabilir olması. Cihazın geliştirilmesinde rolü olan Dr. Steven Russell, Biyonik Pankreasın kullanılmaya başlanmasıyla hastaların sırtındaki yükü hafifleteceğini söylüyor.

Massachusetts General Hospital ve Boston Üniversitesi’nin beraber geliştirdiği cihaz için endokrinoloji uzmanı Dr. Betül Demir “Beni heyecanlandıran bir gelişme. Pek çok hasta Diyabet ‘in çaresi için bekliyordu” ifadelerini kullanıyor.

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