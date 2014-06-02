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Sağlık

Şam fıstığı diyabetten koruyor

Şam fıstığı Tip 2 diyabetten korumada yardımcı olabilir

02 Haziran 2014 14:26

İspanya’daki Rovira Virgili Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre şam fıstığı yemek, Tip 2 diyabetten korumada yardımcı olabilir. Araştırmada “sınırda olan” 54 diyabet hastası gönüllü, sekiz ay boyunca Akdeniz diyeti uyguladı. Aynı kaloride yemek yiyen gönüllüler bir süre ise 57 gram yaklaşık 60 tane şam fıstığı yedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gönüllülerin kilolarında bir değişim görülmedi, ancak kan testleri sonuçlarında sağlıklı yağlardan zengin şam fıstıklarının şeker ve insülin seviyelerini dengeleyerek tip 2 diyabetten koruduğu görüldü. Araştırmacı Monica Bullo, kuruyemişlerin yağ açısından zengin olmalarına rağmen ölçülü yenmesi durumunda bunun sağlık açısından faydalı olabileceğini söyledi.

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