Diyabet ilacının yarardan çok zararı mı var?

Halk dilinde şeker hastalığı olarak da bilinen Tip 2 diyabet, kişinin kan şekerini dengede tutamaması durumuna verilen isim. Bu hastalığa sebep ise çoğu zaman dengesiz beslenme ve fazla kilo.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Tip 2 diyabet uzun vadede kalp hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve hatta körlüğe sebep olabiliyor. Yayımlanan bir raporda, ömür boyu ilaç kullanmanın yaratabileceği olumsuz durumlara da dikkat çekiliyor.

Hastalığın uzun dönemli etkileri arasında sinir sistemi hasarı da bulunuyor. ‘Metformin’ gibi ilaçlar, kan şekerini düşürmeye ve normal sınırın altında tutmaya yarıyor.

College London Üniversitesi'ndeki (UCL) araştırma ekibi doktorları, hastalarına ilaç yazmadan önce muhtemel zararları konusunda daha ayrıntılı bilgilendirmeyi öneriyor. Diabetes UK isimli yardım kuruluşu da, doktorlara hastalarına uyguladıkları tedavilerin dengeli olması gerektiğini hatırlattı.

Diabetes UK’den Simon O’Neill, hastaların tedavi süreçlerine, kişisel ihtiyaçlarına göre karar verilmesini doğru bulduğunu söylüyor, kişilerin ‘ömrünü uzatma’ hedefini gözetirken ‘hayat kalitelerini’ düşürmemenin önemini zaman zaman unuttuğumuzu hatırlatıyor.