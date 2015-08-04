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Politika

MHP'ye göre 3 bin kişilik 'şerefsiz' listesi fişleme değil notmuş!

Metin Özkan: MHP olarak kimseyi fişlemeyiz ama not ederiz

04 Ağustos 2015 13:57

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Boğaz'da, yalılarda viskisini yudumlayıp, oyunu HDP'ye veren şerefsizler" çıkışının ardından, danışmanı konuyu bir ileri noktaya taşıdı. Bahçeli'nin siyasi danışmanı Metin Özkan çantasında, "3 bin kişilik şerefsizler listesi" olduğunu söyledi. Özkan sözlerini, "MHP olarak kimseyi fişlemeyiz ama not ederiz" şeklinde sürdürdü.

Özkan, dün (3 Ağustos 2015) katıldığı bir televizyon programında, Bahçeli'nin "boğazda viskisini yudumlayıp, oyunu HDP'ye veren şerefsizler" çıkışının "doğru bir tabir olduğunu" söyleyerek, sözlerini "Bu ülkenin garibanı, yetimi, dulu, fakiri, fukarası evine götürecek ekmek bulamazken birileri Boğaz'da viskisini yudumlayıp bu ülkede terörden teröristten beslenen 'o tabirle' hitap edilen insan orada oturduğu sürece bu doğru bir cümledir" şeklinde tamamladı.

 

'Çantamda 3 bin kişilik liste var'

 

Metin Özkan, programda Bahçeli'nin bahsettiği  "viski içip oyunu HDP'ye veren şerefsizlerin" bir de listesi olduğunu da ilk kez açıklayarak, "Kimlerdir? İsterseniz çantamda listesi var ama; 3 bin kişi açıp burada saymayayım zamanımız kalmayabilir" dedi. 

 

'MHP olarak kimseyi fişlemeyiz ama not ederiz'

 

Özkan, böylesine bir liste olmasının "fişleme olmadığını", ancak MHP'nin "her türlü yanlışı not ettiğini" de söyleyerek, şöyle dedi;

"Biz MHP olarak kimseyi fişlemeyiz. Ama MHP yapılan her türlü yanlışı not eder. O Boğaz'da oturan birileri de bunların içinde o 63'lüklerin (Akil İnsanlar heyeti) çoğu da dahil, ülke çözüme mutluluğa gidiyor, refaha gidiyor diye insanlara propaganda yapıp bugün o şehit olan insanların kanını elinde dolaştırırken biz o insanların çetelesini tutuyoruz."

 

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