Demirtaş'tan Bahçeli'ye: Küfürsüz konuşamayan zatlar bilsin, HDP İstanbul'da üçüncü partidir

"Boğaz'da, yalılarda viski yudumlayıp HDP'ye oy veren şerefsizler" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP İstanbul’da üçüncü partidir. Türkçe’yi doğru dürüst konuşamayan Türk milliyetçilerinden daha çok oy almıştır. Küfür kullanmadan cümle kuramayan o zatlar bilsin ki, HDP Türkiye’nin en yoksul semtlerinden, kentlerinden oy almıştır, öyle üçüncü parti olmuştur. Mali durumu iyi olanlar da oy vermiş olabilir, her bir oy veren bizim için önemlidir. Seçmenimize küfür, hakaret edene de bin misliyle iade ediyoruz" dedi.

HDP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, şunları söyledi:

TSK'nın Zergele köyünü bombalaması

Dünkü toplantılarımız sonrasında, hava saldırılarında sivillerin katledildiği köye bir HDP heyetinin gitmesi kararlaştırıldı. Heyet gidip olay yerinde tespitler yapacaklar. Eğer Dışişleri, AKP yetkilileri ya da Arınç heyete katılabilir. Alçaklığı orada tespit edelim. Buyursunlar dahil olsunlar, ne olmuş bitmiş, raporlasınlar.

Bahçeli'nin 'HDP'li şerefsizler' sözü

HDP İstanbul’da üçüncü partidir. Türkçe’yi doğru dürüst konuşamayan Türk milliyetçilerinden daha çok oy almıştır. Küfür kullanmadan cümle kuramayan o zatlar bilsin ki, HDP Türkiye’nin en yoksul semtlerinden, kentlerinden oy almıştır, öyle üçüncü parti olmuştur. Mali durumu iyi olanlar da oy vermiş olabilir, her bir oy veren bizim için önemlidir. Seçmenimize küfür, hakaret edene de bin misliyle iade ediyoruz. Seçim öncesi hırsızdan hesap soracağız deyip seçim sonrası sarayda sefa sürenler mi şerefli?

90'lara dönüş tartışması

AKP 90'lara dönmek istiyor olabilir. Ama onlar şunu unutmasın. 90'lara döndürebileceğiniz bir siyasi ortam yok. Korkutabileceğiniz sindirebileceğiniz bir halk yok. Yoksa devlet aynı devlet. Siz 90'ları çok arzuluyorsunuz. Ama biz bunun önüne geçeceğiz.

Koalisyon çalışmaları

7 Haziran'dan bu yana aslında bir koalisyon var, AKP - MHP savaş koalisyonu. MHP seçim meydanlarında verdiği bütün sözleri unutarak, benimle yürü diyenleri Saray'ın bahçesine götürmüş durumda. Saray'ın bahçesinde nöbet tutmak için mi MHP seçmeni bunlara oy verdiler. Savaş koalisyonu kurulmuş durumda. Zannediyorum erken seçime bu savaş koalisyonuyla gidecekler.

Bir an önce Türkiye seçimini yapmalı. AKP'den kalıcı kurtuluşun önü açılmalıdır. Dün yaptığımız toplantıda, tüm teşkilatlarımız hazır olduklarını ifade ediyorlar. inşallah bu seçimde AKP, Türkiye'nin başına bela olmaktan çıkar. Fakat şunu da duymak istiyoruz AKP'den, kaç seçimde yenilirse yenilmiş sayılıyorsunuz?