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Bahçeli: Boğaz'da, yalılarda viskisini yudumlayıp HDP'ye oy veren şerefsizler!

'HDP'ye oy veren şerefsizler şimdi koalisyon kursun'

03 Ağustos 2015 14:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin batı bölgelerinde oyunu arttırmasına gönderme yaparak ‘İzmir’de Marmaris’te yazlıklarında yatıp, AKP’nin olmasın diye oyunu MHP’ye vermeyen; ama HDP’yi Meclis’e taşıyan zavallılar, Türkiye’nin kaymağını yiyenler, Boğaz’da, yalılarda viskisini yudumlayıp oyunu HDP’ye veren şerefsizler. Şimdi, HDP ile koalisyonu kurun” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’in haberine göre; Devlet Bahçeli, MHP’nin Genişletilmiş İl İstişare Toplantılarında konuştu.

Alınan bilgiye göre Bahçeli kapalı toplantılarda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kız ya da oğlan tarafı Kürt kökenli yuvalarda 5, 6 veya 7 çocuğun bulunduğu bir Türkiye’de ‘Kürt sorunu vardır’ diyerek, bir ayrımcılığa giderek bu yuvaları mı yıkacaksınız? 7 çocuğun hangisini Kürt, hangisini Türk diye ayıracaksınız?

Öbür taraftan İzmir’de Marmaris’te yazlıklarında yatıp, AKP’nin olmasın diye oyunu MHP’ye vermeyen; ama HDP’yi Meclis’e taşıyan zavallılar, Türkiye’nin kaymağını yiyenler, Boğaz’da, yalılarda viskisini yudumlayıp oyunu HDP’ye veren şerefsizler. Şimdi, HDP ile koalisyonu kurun.

Yolsuzluk ve rüşvetler Yüce Divan’a gidecek şekilde Meclis’te karar altına alınacak. Bu şartlar 13 yıllık yıkım projesinin dantel gibi işlenmiş durumlarıdır, buna cesaret edemezler. Ediyorlarsa hadi beraber yapalım koalisyonu. Türkiye’de ne kadar deterjan varsa Akvil’den OMO’ya, Tursil’den bilmem neye kadar; alayını büyük bir havuzun içine -tabii bu dolar havuzunu kastetmiyorum- dökeceğiz; suyu da vereceğiz. AKP’nin 12 yılını oraya sokacağız. Orada karalanmış olan AKP iktidarı aklanacak, paklanacak her biri temiz insan olarak size benzer hale gelecek. Ondan sonra da kucağımızı açacağız; ‘Gelin MHP’ye’ diyeceğiz.

Herhalde bu Kılıçdaroğlu’nun zekası başka yerlerden şırınga ediliyor. ‘Başbakanlığı Bahçeli’ye verelim’ diyor. Sanki Çin’den gelen yeni oyuncak. Bizi de kandıracak. 2 yıl başbakanlık yapalım derken 67 yılın fedakârlığını yıkım kuyusuna atacak. Toplumsal yarılmanın kaynaşması için AKP-CHP koalisyonu kurulmalı. 20 gün oldu, hâlâ görüşüyorlar. Bazı televizyonlarda da ‘MHP ile de görüşmeler oluyor’ diyorlar. MHP kimle görüşecekse karanlıkta göz kırpmaz, gider açıkça görüşür.”

“Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kız ya da oğlan tarafı Kürt kökenli yuvalarda 5, 6 veya 7 çocuğun bulunduğu bir Türkiye’de ‘Kürt sorunu vardır’ diyerek, bir ayrımcılığa giderek bu yuvaları mı yıkacaksınız? 7 çocuğun hangisini Kürt, hangisini Türk diye ayıracaksınız?

 

‘Kürdistan imkanı’

 

Bu ülkede 16 büyükşehir vardı. 30’a çıkarıldı. ‘750 bini aşan illerimiz de büyükşehir olsun’ denildi. Buna kimsenin itirazı yok. Ama Türkiye buna hazır mıydı? Diyarbakır büyükşehir iken, kapsamını genişleterek il hudutlarının hepsini büyükşehire dahil ettiğiniz zaman ve bunu Van, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olarak şekillendirdiğinizde, bu illerin il kapsamı artı Şırnak, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Batman ve Siirt gibi çevresindeki illeri de dahil ettiğiniz vakit, 8 milyon 200 bin nüfus, 114 bin kilometrekare alanda Kürdistan kurmak isteyen hainlere bir alan yaratma imkânı veren bugünkü iktidardır.

Bize ‘Sivas’tan öteye gidemezsiniz’ dediler. Niye gidemeyeceğiz; ne var Sivas’tan öte… Peki Erzurum Sivas’tan öte değil mi? Elazığ, Erzincan, Malatya Sivas’tan öte değil mi?

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