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Kadir İnanır'dan Devlet Bahçeli'ye: Ben barışı savunuyorum

'Barışı savunmaya devam edeceğim, başka bir şey söylemeye gerek yok'

02 Ağustos 2015 19:01

İstanbul’da dün bir araya gelen 10 akil insanı sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt veren Kadir İnanır, “Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla benim bütün filmlerimin diyaloglarını bile biliyor. Ben barış savunucusuyum, savunmaya da devam edeceğim. Başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

Akil insanlar heyetinde bulunan Kadir İnanır, kendisini Yeşilçam filmlerinden örnekler vererek eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verdi.

Hürriyet'e konuşan İnanır, kendisinin her zaman barıştan yana olduğunu belirterek, "Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla benim bütün filmlerimin diyaloglarını bile biliyor. Ben barış savunucusuyum, savunmaya da devam edeceğim. Başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

 

Bahçeli ne demişti?

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, akil insanlar heyetini ve isim vermeden heyetteki sanatçı Kadir İnanır’ı eleştirerek, “Şimdi bir artist, kalkmış TV’de reklam yapıyor, keçiler diye. Kendilerine göre sinema oyuncusu. Bilmedikleri, nereden yazıldığı belli olmayan bir senaryoyu uygulamaya başlamışlar. Bu sanatçılar bu tür senaryolara alışık. Türk sinemasından hareketle çözüm sürecini savunanlar arasında ‘iyi adam’, ‘kötü adam’ bulunuyor. İyi adam Ayhan Işık, kötü adam da Ahmet Tarık Tekçe olmuştur. Kim işine yarıyorsa o Ayhan Işık, kim işine yarıyorsa Ahmet Tarık Tekçe” dedi. 

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