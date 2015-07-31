Akil İnsanlar Heyeti temsilcileri: Silahlar derhal susmalı

Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan ve 63 üyesi bulunan Akil İnsanlar Heyeti'nden 10 kişi çatışmasızlık sürecinin bitmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya, yaklaşık 25 kişi davet edildi ancak aralarında Ali Bayramoğlu, Kadir İnanır, gazeteci Oral Çalışlar, hukukçu Kezban Hatemi, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi katıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada karşılıklı olarak silah bırakma çağrısı yapıldı.

Heyetin ortak açıklamasını okuyan Ali Bayramoğlu kendilerini "bir dönem Akil İnsan olarak faliyet gösteren bir grubuz" diyerek tarif etti. Bayramoğlu neden daha geniş bir toplantı gerçekleşmediğine ilişkin soruya "Burada çağırmama, dışlamadan çok hızlı hareket etmek için kurduğumuz hızlı bir grup. Katılmak isteyenler katılacaktır. Dikkat ettiğimiz tek husus milletvekili olan, siyasi partilerde yer alan arkadaşlarımızı çağırmadık. Bir dönem akil görevi yapmış bir grup inisiyatif alan insanız" sözleriyle yanıt verdi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Türkiye 30 yıldır insani, siyasi ve ahlaki büyük bedeller ödenen, demokrasiyi boğan ve on binlerce insanının hayatına mal olan büyük bir çatışma yaşıyor. Bundan 2.5 yıl önce başlayan çözüm süreci ve beraberindeki eylemsizlik hali, çatışmanın bitirilmesi ve arkasından sorunun çözülmesi istikametinde toplumda büyük umutlar doğurmuş ve destek bulmuştu. Demokratik ve siyasi alanın genişlemesi, taraflar arasındaki görüşmeler, silahların kısmen geri çekilmesi çerçeve yasa gibi önemli adımlarla, çeşitli krizlere ve iniş çıkışlara rağmen, tarafların çözüm istikametindeki iradesi, bu umutları derinleştirmişti. Bizler akil insanlar heyetleri olarak, farklı görüş ve eğilimlerimize rağmen barış fikrinin toplumda yaygınlaşması, tartışılması, siyaset ve toplum arasındaki bağların kurulması için yapılan bir çağrıyı kabul etmiş, barış fikrinin toplumda demlenmesi için çaba göstermiş ve sorumluluk almıştık. 2014 Sonbaharından itibaren çeşitli gelişmeler, karşılıklı eksiklik ve hatalar, güvensizlikler ve sürece dahil olan yeni dinamikler, iklimi tersine çevirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, ne yazık ki çözüm süreci ölümcül bir kopuş yaşamaktadır. Silah ve şiddet perdesi yeniden açılmış ve savaş kapımıza tekrar gelmiştir. Bir dönem akil insan işlevini yerine getirmiş, bugün kendi iradesiyle bir grup olarak bir araya gelmiş olan bizler, vicdani ve demokratik sorumluluk içinde kamuoyu önünde medyaya, taraflara, sorumlulara şu çağrıyı yapıyoruz; Derhal silahlar susmalı ve mutlak çatışmasızlık haline dönülmelidir. Meydan okuyucu, ayırımcı ve suçlayıcı tahkir dilinden uzak durulmalıdır. Basından kanaat önderlerine, siyasi iktidardan muhalefet partilerine kadar her anlamda ve istikamette demokratik ve siyasi alanı daraltacak, siyasetin hareket alanı boğacak tüm önerilerden kaçınılmalıdır. Kopan çözüm çabalarına geri dönmek, diyalog ortamı oluşturulmalı ve diyalog kurulmalıdır. Bizler bu açıdan üzerimize düşen tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiririz.

Toplantıya katılan isimler

Toplantıya 10 isim katıldı. Bu isimler şöyle: Kadir İnanır, Ali Bayramoğlu, Öztürk Türkdoğan, Tarık Çelenk, Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Zübeyde Teker, Vahap Coşkun, Lami Özgen ve Celalettin Can

Ülkede olaylar ve bu olaylarla ilgili bizim de sorumluluklarımız var

Oral Çalışlar, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkede olaylar ve bu olaylarla ilgili bizim de sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar açısından 'Neler yapabiliriz?' diye aramızda konuşmaya geldik" dedi. Bir gazetecinin "Siyasilerin bir talebi oldu mu?" sorusuna Çalışlar, "Yok, hiç kimsenin bir talebi olmadı. 'Bu acı olayları yatıştırmak için bir şey yapabilir miyiz, onu konuşacağız" yanıtını verdi. Restoran girişinde bekleyen gazetecileri gören İnanır ise "Siz nereden haber aldınız? Toplantı biraz uzun sürer, isterseniz beklemeyin. Herkes var. Karmakarışık bir heyet. Herkes bir şey söyleyecek ve ortak bir şey çıkacak" ifadelerini kullandı.

Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan ve 63 üyesi bulunan Akil İnsanlar Heyeti, Türkiye'nin tüm bölgelerinde çeşitli illerde temaslarda bulunmuş, vatandaşların konuya ilişkin taleplerini ve görüşlerini raporlaştırarak Başbakanlığa sunmuştu.