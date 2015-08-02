'Sekiz Akil İnsan, HDP'yi suçlu bularak silah bırakma çağrısını imzalamadı'

Çözüm Süreci’nin başında bölgelere giderek temaslar yürütmek amacıyla kurulan Akil İnsanlar Heyeti’nden bazı isimler dün bir araya gelerek biten çatışmasızlık sürecini ve alınabilecek önemleri değerlendirdi. Basına “akiller heyetinde yer alan bir grup insanın inisiyatifi” olarak duyurulan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada kapıya gelen savaşı durdurmak için “derhal silahlar susmalı” çağrısı yapıldı.

Toplantıyı izleyen Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Ayşe Yıldırım’ın aktarımına göre, Akiller grubunun yaptığı toplantı için özel olarak seçilen 28 kişiye katılım çağrısı yapıldı. Bunların arasında AKP’den aday olan ya da milletvekili seçilen isimler yoktu. Abdurrahman Dilipak gibi isimlere de çağrı yapılmadı. Akan kanın durması, yeniden çözüm sürecine dönülmesi noktasında elini taşın altına koyabilecek çekirdek bir kadro oluşturulmak istendi. Toplantıya 10 kişi katıldı. Metnin altında ise 20 Akil İnsan’ın imzası vardı.

Metnin oluşturulmasının ardından toplantıya katılamayan akillere telefon açılarak kamuoyuna açıklanacak metin okundu ve imzalayıp imzalamayacakları soruldu. 10 Akil’den olumlu yanıt alındı. Onların isimleri de metnin altına yazıldı. 8 isim ise açıklamayı “HDP çizgisinde” bulduğu için imzalamak istemedi. “HDP hatalı. PKK silah bırakmalı” diyerek metne karşı çıktılar. İşte o 8 kişiden 3’ü Can Paker, Hilal Kaplan ve Yıldıray Oğur’du.

Toplantıya katılan isimler

Toplantıya 10 isim katıldı. Bu isimler şöyle: Kadir İnanır, Ali Bayramoğlu, Öztürk Türkdoğan, Tarık Çelenk, Kezban Hatemi, Oral Çalışlar, Zübeyde Teker, Vahap Coşkun, Lami Özgen ve Celalettin Can

İmza koyanlar

Toplantıya katılmadıkları halde açıklamaya imza koyan isimler de şu şekilde: Beril Dedeoğlu, Fuat Keyman, Levent Korkut, Ahmet Faruk Ünsal, Cemal Uşşak, Emin Ekmen, Tarhan Erdem, Fehmi Koru, Abdurrahman Kurt, Yılmaz Ensaroğlu