MHP’li Engin Alan’ın milletvekilliği düşecek mi?

Balyoz davasında hakkında verilen hapis cezası Yargıtay 9. Dairesi tarafından onanan MHP İstanbul Milletvekili ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan’ın milletvekilliğinin düşmesi gündemde…

Balyoz davasında Yargıtay 9. Dairesi’nin MHP İstanbul Milletvekili ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18 yıllık hapis cezasını onamasının ardından, karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca da onanırsa, Alan TBMM üyeliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca onaylanırsa, hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu’na gönderilecek. Anayasa’nın “Milletvekilliğinin düşmesi” başlığıyla düzenlenen 84. Maddesi uyarınca, mahkûmiyet kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasının ardından Engin Alan’ın milletvekilliği düşecek.

Hükümet göndermeyebilir

Ancak bu noktada, hükümet kararı tutar ve Meclis'e göndermezse, Alan’ın vekilliği bu süre boyunca devam edecek.

Anayasa’nın hüküm giyen vekillerin durumunu düzenleyen 84. Maddesi’nin 2. Fıkrası şöyle:

“Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.”