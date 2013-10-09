T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP’li Engin Alan’ın milletvekilliği düşecek mi?

Balyoz Davası'nda Engin Alan hakkındaki 18 yıllık ceza kararın onanmasının ardından gözler Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na çevrildi

09 Ekim 2013 15:03

Balyoz davasında hakkında verilen hapis cezası Yargıtay 9. Dairesi tarafından onanan MHP İstanbul Milletvekili ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan’ın milletvekilliğinin düşmesi gündemde…

Balyoz davasında Yargıtay 9. Dairesi’nin MHP İstanbul Milletvekili ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18 yıllık hapis cezasını onamasının ardından, karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca da onanırsa, Alan TBMM üyeliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca onaylanırsa, hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu’na gönderilecek. Anayasa’nın “Milletvekilliğinin düşmesi” başlığıyla düzenlenen 84. Maddesi uyarınca, mahkûmiyet kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasının ardından Engin Alan’ın milletvekilliği düşecek.

 

Hükümet göndermeyebilir

 

Ancak bu noktada, hükümet kararı tutar ve Meclis'e göndermezse, Alan’ın vekilliği bu süre boyunca devam edecek.

Anayasa’nın hüküm giyen vekillerin durumunu düzenleyen 84. Maddesi’nin 2. Fıkrası şöyle:

“Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.”

 

ETİKETLER

balyoz davasıkararyargıtayözel yetkili mahkemedarbe girişimiçetin doğanibrahim fırtınaözden örnekengin alaneksik teşebbüshaber

İlgili Haberler

Yargıtay, Balyoz'da komutanların cezasını onadı

Yargıtay, tarihi Balyoz davasında 237 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını onadı.

Balyoz Davası'nda kim ne ceza almıştı?

Balyoz Davası’nda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2012'de kararını vermişti

Balyoz Davası kararlarına sanık yakınlarından tepki

Genelkurmay, Kurban Bayramı nedeniyle Balyoz sanıklarına çikolata gönderdi. Balyoz sanığı gazi albayın karısı çikolatayı basın mensuplarına dağıttı, üzerinde ay-yıldız olan kutuyu da yere attı

Balyoz kararı açıklandı, Twitter'da kim ne dedi?

Yargıtay, tarihi Balyoz davasında 237 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını onamasının ardından sanık yakınları ve gazetecilerden tepkiler gelmeye başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24